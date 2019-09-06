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Политика
Выборы-2019

2ГИС показал новосибирцам, где можно проголосовать на выборах мэра

На карте можно найти все избирательные участки

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2ГИС добавил на карту избирательные участки 38 городов России, в том числе Новосибирска

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Компания 2ГИС нанесла на карту избирательные участки, на которых новосибирцы смогут проголосовать 8 сентября на выборах мэра.

«Информация об избирательных участках в городах собрана с сайтов избирательных комиссий. Чтобы увидеть на карте, где находится ваш избирательный участок, нужно ввести его номер в поисковой строке — 2ГИС подскажет нужное место. Если вы не знаете номер участка, можно посмотреть ближайший к вашему дому. Для этого достаточно найти дом на карте, а затем ввести запрос "избирательные участки"», — рассказали в PR-службе компании 2ГИС.

В сервисе 2ГИС можно найти номера и телефоны участков, их месторасположение и входы в здания. Всего компания добавила на карту избирательные участки 38 городов России.

В ближайшее воскресенье, 8 сентября, в Новосибирске пройдут выборы мэра. В середине августа городская избирательная комиссия опубликовала бюллетень со списком допущенных к выборам кандидатов — НГС собрал их всех в один список и сопроводил его фотографиями кандидатов с короткой справкой. 

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    хохохо
    6 сен 2019 в 15:49

    не выборы мэра, а выборы из кандидатов на пост мэра

    Фото пользователя
    6 сен 2019 в 15:38

    Главное на выборы пойти обязательно, иначе опять пять лет обещаниями питаться будем.

    Стам
    6 сен 2019 в 15:44

    Выборы должны быть платными