2ГИС показал новосибирцам, где можно проголосовать на выборах мэра

«Информация об избирательных участках в городах собрана с сайтов избирательных комиссий. Чтобы увидеть на карте, где находится ваш избирательный участок, нужно ввести его номер в поисковой строке — 2ГИС подскажет нужное место. Если вы не знаете номер участка, можно посмотреть ближайший к вашему дому. Для этого достаточно найти дом на карте, а затем ввести запрос "избирательные участки"», — рассказали в PR-службе компании 2ГИС.

Компания 2ГИС нанесла на карту избирательные участки, на которых новосибирцы смогут проголосовать 8 сентября на выборах мэра.

В сервисе 2ГИС можно найти номера и телефоны участков, их месторасположение и входы в здания. Всего компания добавила на карту избирательные участки 38 городов России.



В ближайшее воскресенье, 8 сентября, в Новосибирске пройдут выборы мэра. В середине августа городская избирательная комиссия опубликовала бюллетень со списком допущенных к выборам кандидатов — НГС собрал их всех в один список и сопроводил его фотографиями кандидатов с короткой справкой.

