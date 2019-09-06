Придётся потерпеть: Красный проспект продолжат ремонтировать по ночам, несмотря на жалобы жителей

Жители дома жаловались на шумный ночной ремонт дороги под окнами
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Мэрия Новосибирска извинилась перед жителями домов за ночной ремонт на Красном проспекте — недавно жители дома на этой улице пожаловались на шумных дорожников под окнами.
В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС сообщили, что действительно ведут на участке от улицы Максима Горького и до улицы Колыванской ремонт по ночам.
«Работы проводятся в ночное время для обеспечения безопасности дорожного движения, качества выполняемых работ и удобства самих жителей, так как проведение работ в дневное время может создать заторы и пробки, повышенную загазованность, перебои движения общественного транспорта, препятствие движению машин экстренных служб, а также может привести к увеличению сроков производства работ. К сожалению, создаваемые в ночное время неудобства являются вынужденной мерой. Приносим свои извинения», — заявили в департаменте.
На сильный шум жители пожаловались в начале сентября. Тогда жительница дома на Красном проспекте, 13 сообщила, что ремонт начали делать ночью с 1 на 2 сентября.
«Делают асфальт прямо под окнами. В 23:30 как начали, так где-то до утра и шумели. Мешали спать, причём в выходные дни и в обед ничего не делалось. А как на работу выходить, так они решили ремонтом заняться, но не в 12 часов ночи же», — рассказывала возмущённая жительница.
В Новосибирске жители часто жалуются на шум строительной техники и мусоровозов. Так, например, в апреле жители улицы Танковой проснулись из-за шума трактора, который ковшом собирал с дороги грязь. В мэрии позже заявили, что в таком виде уборки нарушений нет, но всё равно запретили дорожникам шуметь после 22:00. А в конце мая жительница одного из домов в центре прислала видео с шумящим в стиле техно мусоровозом.