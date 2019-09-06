Придётся потерпеть: Красный проспект продолжат ремонтировать по ночам, несмотря на жалобы жителей

Мэрия Новосибирска извинилась перед жителями домов за ночной ремонт на Красном проспекте — недавно жители дома на этой улице пожаловались на шумных дорожников под окнами.

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС сообщили, что действительно ведут на участке от улицы Максима Горького и до улицы Колыванской ремонт по ночам.

«Работы проводятся в ночное время для обеспечения безопасности дорожного движения, качества выполняемых работ и удобства самих жителей, так как проведение работ в дневное время может создать заторы и пробки, повышенную загазованность, перебои движения общественного транспорта, препятствие движению машин экстренных служб, а также может привести к увеличению сроков производства работ. К сожалению, создаваемые в ночное время неудобства являются вынужденной мерой. Приносим свои извинения», — заявили в департаменте.