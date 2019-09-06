Бывшего пристава отправили под суд за взятку в 30 тысяч рублей

Свою вину бывший судебный пристав отрицает
Фото: Александр Ощепков / НГС, google.com/maps
В Новосибирске начался суд по уголовному делу о взятке, в получении которой обвиняют бывшего заместителя начальника отдела судебных приставов по Калининскому району.
К рассмотрению дела сегодня, 6 сентября, приступил Калининский районный суд.
Инцидент, из-за которого бывшая сотрудница службы судебных приставов оказалась на скамье подсудимых, произошёл весной 2018 года, напомнил корреспонденту НГС помощник прокурора Калининского района Игорь Шадрин.
Согласно материалам дела, днём 20 марта заместитель начальника отдела судебных приставов по Калининскому району получила взятку в размере 30 тысяч рублей возле дома
Как уточнил Игорь Шадрин, при получении взятки пристава задержали.
Ранее в УФССП по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщали, что выявить преступление полицейским помогла служба судебных приставов.
По словам гособвинителя, теперь бывшую сотрудницу службы судебных приставов судят по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки лично в виде денег в значительном размере за незаконные действия». Сегодня суд только начал рассматривать уголовное дело.
«Было зачитано обвинительное заключение. Подсудимая виновной себя в преступлении не признала в полном объёме. Определён порядок исследования доказательств по данному делу, то есть это допрос свидетелей, материалы дела и допрос подсудимой. С учётом того, что лица, согласно списка обвинительного заключения, на судебное заседание не явились, судебное заседание было отложено», — рассказал Игорь Шадрин.
Он уточнил, что экс-сотрудница службы судебных приставов отрицала свою вину и на стадии предварительного следствия. Подробные показания она тогда давать отказалась, воспользовавшись статьёй 51 Конституции РФ.
На прошлой неделе стало известно, что в получении взятки подозревают и начальника новосибирской исправительной колонии