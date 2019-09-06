Бывшего пристава отправили под суд за взятку в 30 тысяч рублей

В Новосибирске начался суд по уголовному делу о взятке, в получении которой обвиняют бывшего заместителя начальника отдела судебных приставов по Калининскому району.



К рассмотрению дела сегодня, 6 сентября, приступил Калининский районный суд.



Инцидент, из-за которого бывшая сотрудница службы судебных приставов оказалась на скамье подсудимых, произошёл весной 2018 года, напомнил корреспонденту НГС помощник прокурора Калининского района Игорь Шадрин.

