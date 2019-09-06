СГК купит участок земли рядом с обвалом на Ударной

«В настоящее время подрядная организация, входящая в группу компаний "СГК", ведёт процедуру выкупа земельного участка с домом 272 по ул. Тульской, так как через него проходит магистральный трубопровод тепловой сети», — рассказали в компании. Кроме того, в СГК пообещали восстановить разрушенное при строительстве благоустройство окрестных домов.

Группа «СГК» выкупит участок, на котором при строительстве на улице Ударной, 1/1 снесли постройки, — об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе компании.

Участок принадлежит семье Ирины Мухамедовой. Как рассказывала женщина, в июле подрядчик СГК, который ведёт работы на улице Ударной, 1/1, снёс на её территории забор, теплицу, сарай и туалет и засыпал погреб. Женщина планировала обратиться в суд. Как рассказала Мухамедова корреспонденту НГС 6 сентября, на её участок действительно нашёлся покупатель, но это физическое лицо. Пока она с ним не встречалась и не знает, представляет ли он интересы какой-либо компании.

«У меня этот человек объявился буквально на днях, я с ним ещё не встречалась. Позвонили моему риелтору и предложили купить мой участок. Мы на днях встречаемся», — сказала Мухамедова.



При этом она отметила, что с СГК они нашли компромисс, но его условия сообщить отказалась.



На прошлой неделе по соседству с домом Ирины Мухамедовой на стройке обрушилась стена — под завалами погибли трое рабочих.

