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СГК купит участок земли рядом с обвалом на Ударной

Разрушенные палисадники восстановят, когда закончат стройку

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От дворовых построек и забора дома № 272 по улице Тульской осталась только куча обломков

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Группа «СГК» выкупит участок, на котором при строительстве на улице Ударной, 1/1 снесли постройки, — об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе компании.

«В настоящее время подрядная организация, входящая в группу компаний "СГК", ведёт процедуру выкупа земельного участка с домом 272 по ул. Тульской, так как через него проходит магистральный трубопровод тепловой сети», — рассказали в компании. Кроме того, в СГК пообещали восстановить разрушенное при строительстве благоустройство окрестных домов.

Участок принадлежит семье Ирины Мухамедовой. Как рассказывала женщина, в июле подрядчик СГК, который ведёт работы на улице Ударной, 1/1, снёс на её территории забор, теплицу, сарай и туалет и засыпал погреб. Женщина планировала обратиться в суд. Как рассказала Мухамедова корреспонденту НГС 6 сентября, на её участок действительно нашёлся покупатель, но это физическое лицо. Пока она с ним не встречалась и не знает, представляет ли он интересы какой-либо компании.

«У меня этот человек объявился буквально на днях, я с ним ещё не встречалась. Позвонили моему риелтору и предложили купить мой участок. Мы на днях встречаемся», — сказала Мухамедова.

При этом она отметила, что с СГК они нашли компромисс, но его условия сообщить отказалась.

На прошлой неделе по соседству с домом Ирины Мухамедовой на стройке обрушилась стена — под завалами погибли трое рабочих.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Стас
    6 сен 2019 в 15:37

    Правильно что пришли к компромиссу. Раз женщина общается с покупателями через "своего риелтора", походу она и хотела продать этот участок, ну или не простая это женщина. А тут и повод нашелся. Опять же, все правильно сделала.

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    6 сен 2019 в 15:40

    Андрей, яхту "А" первую уже продал? Почему? Кто такая А - не наше дело.