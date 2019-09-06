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Страна и мир

Отсидели в колонии всего два месяца: суд выпустил на свободу Кокорина и Мамаева

Футболисты смогут выйти из мест не столь отдалённых через десять дней, когда решение вступит в силу

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Суд выпустил на свободу бывших футболистов сборной России

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Бывшие футболисты сборной России — Павел Мамаев и Александр Кокорин — уже через десять дней выйдут на свободу. В пятницу выездной суд в исправительной колонии № 4 Белгородской области удовлетворил просьбу освободить их условно-досрочно. Также, как сообщает «Интерфакс», выйдет по УДО и младший брат Кокорина Кирилл.

Александр Кокорин и Павел Мамаев находились в СИЗО с прошлого года. 8 октября они устроили драку в кафе, в которой пострадал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак.

В мае этого года футболистов признали виновными в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью. До сегодняшнего дня Кокорин и Мамаев находились в колонии общего режима, где Кокорин должен был провести полтора года, а Мамаев — год и пять месяцев. В колонии им разрешали заниматься спортом, играть в футбол и даже дали положительную характеристику.

Видео: Breaking Mash / youtube.com

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футболАлександр КокоринПавел Мамаев

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    КОММЕНТАРИИ (27)

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    6 сен 2019 в 14:24

    сильно не обольщайтесь, ща они выйдут и по традиции что первое сделают? правильно - обмоют )))) ну и далее по проторенному маршруту.... "украл, выпил, в тюрьму, украл, выпил, в тюрьму... романтика" (с)

    6 сен 2019 в 14:22

    Интересно, кабак уже заказали, где будут отмечать освобождение? Пусть Пака не забудут пригласить )))

    Солдат
    6 сен 2019 в 14:27

    Сейчас ещё и в большой спорт вернуться и подъёмные получат для прохождения реабилитации , по собственной дурости ... всё как всегда ... и ещё за сборную России играть будут ...