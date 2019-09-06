Отсидели в колонии всего два месяца: суд выпустил на свободу Кокорина и Мамаева

Бывшие футболисты сборной России — Павел Мамаев и Александр Кокорин — уже через десять дней выйдут на свободу. В пятницу выездной суд в исправительной колонии № 4 Белгородской области удовлетворил просьбу освободить их условно-досрочно. Также, как сообщает «Интерфакс», выйдет по УДО и младший брат Кокорина Кирилл.



Александр Кокорин и Павел Мамаев находились в СИЗО с прошлого года. 8 октября они устроили драку в кафе, в которой пострадал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак.