Отсидели в колонии всего два месяца: суд выпустил на свободу Кокорина и Мамаева

Суд выпустил на свободу бывших футболистов сборной России
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Бывшие футболисты сборной России — Павел Мамаев и Александр Кокорин — уже через десять дней выйдут на свободу. В пятницу выездной суд в исправительной колонии № 4 Белгородской области удовлетворил просьбу освободить их условно-досрочно. Также, как сообщает «Интерфакс», выйдет по УДО и младший брат Кокорина Кирилл.
Александр Кокорин и Павел Мамаев находились в СИЗО с прошлого года. 8 октября они устроили драку в кафе, в которой пострадал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак.
В мае этого года футболистов признали виновными в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью. До сегодняшнего дня Кокорин и Мамаев находились в колонии общего режима, где Кокорин должен был провести полтора года, а Мамаев — год и пять месяцев. В колонии им разрешали заниматься спортом, играть в футбол и даже дали положительную характеристику.
Видео: Breaking Mash / youtube.com