Генерал-лейтенанта ФСБ назначили заместителем председателя СО РАН

Прежде Сергей Старицын возглавлял Управление ФСБ по Нижегородской области
Фото: sbras.ru, Татьяна Фатеева / НГС
Бывший сотрудник ФСБ Сергей Старицын занял должность заместителя председателя Сибирского отделения Российской академии наук.
«Генерал-лейтенант Сергей Старицын назначен заместителем председателя СО РАН по вопросам взаимодействия с органами власти», — сообщили в Сибирском отделении Российской академии наук.
В СО РАН уточнили, что Сергей Старицын закончил Новосибирский электротехнический институт, работал в конструкторском бюро, а с 1987 года — в органах государственной безопасности. В частности, он занимал должность начальника Управления ФСБ России по Нижегородской области
На этой неделе в региональном правительстве сообщили, что свой пост покинул министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников. 3 сентября он провёл свой последний рабочий день в этой должности.