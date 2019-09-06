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Генерал-лейтенанта ФСБ назначили заместителем председателя СО РАН

Теперь он отвечает за взаимодействие учёных с органами власти

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Прежде Сергей Старицын возглавлял Управление ФСБ по Нижегородской области

Фото: sbras.ru, Татьяна Фатеева / НГС

Бывший сотрудник ФСБ Сергей Старицын занял должность заместителя председателя Сибирского отделения Российской академии наук. 

«Генерал-лейтенант Сергей Старицын назначен заместителем председателя СО РАН по вопросам взаимодействия с органами власти», — сообщили в Сибирском отделении Российской академии наук.

В СО РАН уточнили, что Сергей Старицын закончил Новосибирский электротехнический институт, работал в конструкторском бюро, а с 1987 года — в органах государственной безопасности. В частности, он занимал должность начальника Управления ФСБ России по Нижегородской области

На этой неделе в региональном правительстве сообщили, что свой пост покинул министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников. 3 сентября он провёл свой последний рабочий день в этой должности.

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отставки и назначенияСО РАН

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    КОММЕНТАРИИ (33)

    Rexeut
    6 сен 2019 в 14:15

    Это полумеры, чо смеяться. Нужно еще одного заместителя сразу назначить - из высших чинов РПЦ. Чтобы всесторонний был контроль за наукой.

    Фото пользователя
    6 сен 2019 в 14:13

    Ну усё, кранты, капец СО РАНу. Аканчатильна.

    не либерал
    6 сен 2019 в 14:22

    типичный шаг нынешней власти - назначить чекиста руководить в сфере где он некомпетентен. очередная раздача мест у кормушки для своих кгбшных друзей. снова как в старые и не добрые времена выезд на научную конференцию через справку у особиста... куда катится эта страна...