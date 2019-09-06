Видео: на улице 25 лет Октября начали сносить два детских сада

На место приехала строительная техника
Фото: Дмитрий Здорников / НГС
Сегодня, 6 сентября, на улице 25 лет Октября в Калининском районе Новосибирска начали сносить два здания детских садов.
Садики располагаются по адресам на улице 25 лет Октября, 6А и 6Б, во дворах недалеко от перекрёстка с улицей Авиастроителей.
Видео: Дмитрий Здорников
Также на месте расположен паспорт объекта, согласно которому здесь будет построен новый сад.
НГС отправил запрос по ситуации в мэрию Новосибирска.
В конце июля в Калининском районе сносили здание другого старого детского сада — на улице Народной, 59.