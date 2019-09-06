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Видео: на улице 25 лет Октября начали сносить два детских сада

Садики долгое время располагались друг напротив друга

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На место приехала строительная техника

Фото: Дмитрий Здорников / НГС

Сегодня, 6 сентября, на улице 25 лет Октября в Калининском районе Новосибирска начали сносить два здания детских садов.

Садики располагаются по адресам на улице 25 лет Октября, 6А и 6Б, во дворах недалеко от перекрёстка с улицей Авиастроителей.

Видео: Дмитрий Здорников

Также на месте  расположен паспорт объекта, согласно которому здесь будет построен новый сад.

Сад начнут строить уже в этом году

Сад начнут строить уже в этом году

НГС отправил запрос по ситуации в мэрию Новосибирска.

Сады стоят во дворах за домом 25 лет Октября, 6

Сады стоят во дворах за домом 25 лет Октября, 6

В конце июля в Калининском районе сносили здание другого старого детского сада — на улице Народной, 59.

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снос детского сада

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Киви
    6 сен 2019 в 13:35

    А подробности? Кто застройщик свечки будет?

    Фото пользователя
    6 сен 2019 в 14:11

    Хорошая новость .:)Лучше сносить старьё и строить детские сады с большим количеством мест,чем «лепить» везде пивнушки .

    С. Хол
    6 сен 2019 в 13:35

    Лучше бы на эти деньги детский сад построили!