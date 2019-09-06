Жильцы дома разрешили построить на газоне огромный киоск в обмен на ремонт крыши

«Мэрией города Новосибирска на указанной территории разрешение на строительство какого-либо объекта капитального строительства не выдавалось. Заявлений о выдаче такого разрешения в управление архитектурно-строительной инспекции не поступало. <…> Для выявления нарушений требований градостроительного законодательства информация по данному запросу направлена в инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области», — пояснили в мэрии.

Строительство на газоне между деревьями у домов под номерами 3 и 5 на улице Михаила Перевозчикова началось без разрешения городской власти. Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По уточнению специалистов управления архитектурно-строительной инспекции и администрации Центрального округа, строительство на газоне ведёт УК «Октябрьская» по решению собственников жилья пятиэтажки дома № 5 .

На газоне, уточнили в администрации Центрального округа, будет построен нестационарный торговый объект — павильон площадью 100 кв. м.



Корреспондент НГС разыскал на месте строительства одного из жильцов дома № 5 и расспросил о стройке. Мужчина объяснил, что здесь будут киоски, которые хотели поставить около трёх лет назад и даже спилили для этого деревья. Но тогда жильцы дома выступили категорически против строительства. Теперь же жильцы дали согласие — после того как им пообещали, что деньги от аренды земли пойдут на ремонт дома.



«Сказали, средства, которые будут выручаться, на крышу пойдут, на подъезды. Потому что наши жилищники не делают нам [ремонт]», — рассказал местный житель Геннадий. По информации местных жителей, в павильоне будут торговать овощами и фруктами.

Длинный бетонный фундамент на улице Михаила Перевозчикова появился в начале сентября. Тогда в мэрии заявили, что подозревают самострой и планируют проверить, кто и что строит на газоне.

