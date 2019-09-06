На пятиэтажке на Ленинградской появится табличка с портретом архитектора Крячкова

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет предложил повесить гранитную табличку памяти архитектора Андрея Крячкова на фасаде дома № 111 по улице Ленинградской.

«На этом здании — потому что он жил в нём в те годы, когда работал в университете», — рассказал корреспонденту НГС директор Института архитектуры и градостроительства НГАСУ (Сибстрин) Алексей Гудков.

Уведомление о проведении общественного обсуждения по поводу возможной установки таблички на «Профессорском доме» НГАСУ появилось на сайте мэрии Новосибирска. Как следует из этого документа, университет предложил установить мемориальную доску в память об Андрее Крячкове, поскольку тот внёс весомый вклад в развитие вуза.

«Он фактически является проектировщиком первой очереди строительства Сибстрина. Он перевёз из Томска кафедру и был фактически основателем архитектурного образования в Новосибирске и в Западной Сибири в целом», — пояснил Алексей Гудков.

На памятной табличке университет предлагает разместить портрет архитектора с сопроводительным текстом.



С 10 сентября новосибирцы смогут принять в общественном обсуждении этой мемориальной доски Фото: novo-sibirsk.ru

«Размеры таблички по высоте — 570 мм, по ширине — 800 мм, по глубине — 60 мм. Изготовление мемориальной таблички планируется из чёрного гранита. <…> Нанесение необходимой информации и портрета будет осуществляться с помощью гравировки, без тонировки», — говорится в уведомлении на сайте мэрии.

Общественное обсуждение по поводу установки этой таблички пройдёт с 10 по 23 сентября. Предложения, рекомендации и замечания по проекту новосибирцы смогут направить в виде прикреплённого документа на почту imiheev@admnsk.ru.

Крячков Андрей Дмитриевич (1876–1950) — архитектор и преподаватель, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. В Сибири по проектам Крячкова построено около 100 крупных зданий, больше 30 — в Новосибирске, многие включены в число памятников истории и культуры федерального и местного значения. Одним из самых известных зданий, построенных по проекту Андрея Крячкова, считается Стоквартирный дом на Красном проспекте.

