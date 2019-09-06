Жители Первомайки пожаловались в полицию на подозрительную пару, заманивающую детей к себе домой

«Со слов сына <...>, когда он проходил мимо магазина "Ярче" напротив дома Твардовского, 22/1 и опередил женщину и мужчину, женщина окликнула его. И сын, к сожалению, начал разговаривать с женщиной, мужчина молчал. <...> Женщина сказала, что он милый мальчик и они хотят быть его родителями, а если он пойдёт с ними в квартиру — они дадут ему игрушки, поиграют с ним. Сын убежал крича, что у него есть папа и мама», — рассказала корреспонденту НГС жительница Первомайского района Елена (имя героини изменено по её просьбе. — Прим. ред. ).

Жители Первомайского района Новосибирска пожаловались в полицию на молодую пару, которая, по их словам, пытается заманить детей к себе в квартиру.

Ей стало известно ещё об одном разговоре этой пары уже с девочкой, и то, что пара звала детей именно во второй подъезд дома по улице Твардовского, 22/3.

«Получается, вчера они подходили к другой девочке и [сказали], если она пойдёт к ним домой, они дадут ей денежку», — добавила сибирячка.

Елена написала электронное обращение в полицию с просьбой разобраться в ситуации (скриншот уведомления о приёме обращения есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.).

Корреспондент НГС попросил ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировать, принято ли решение по обращению жителей Первомайского района. На момент публикации ответ получить не удалось.

Сейчас новосибирская полиция проверяет сообщение о педофиле, который появился в микрорайоне ОбьГЭС. В прошлом году НГС рассказывал историю жительницы Новосибирска Натальи Булгаковой, которая помогла полицейским задержать подозреваемого в надругательстве над пятилетней девочкой. Сибирячка узнала мужчину из ориентировки, вышла из машины и бросилась за ним в погоню с криком: «Хватайте, это педофил!».