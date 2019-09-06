Полуразрушенное здание «Металлиста» признали памятником

Здание «Металлиста» на улице Римского-Корсакова больше года стоит разломанным — его начали разрушать, но потом снос остановили

Здание кинотеатра «Металлист» в Ленинском районе Новосибирска признали памятником — такой вывод сделал эксперт из Омска по чертежам, найденным в архивах «Сибсельмаша». Об этом следует из акта государственной историко-культурной экспертизы, который опубликовали на сайте областной инспекции по охране объектов культурного наследия. Из документа следует, что экспертизой занимался омский историк, ведущий инженер сектора методов исследования проблем развития регионов Омского научного центра СО РАН, член Омского областного отделения ВООПИК Олег Свиридовский. Экспертизу он проводил по заказу Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

«Я выезжал на место, коллеги помогли дополнительные материалы собрать, которые были обнаружены буквально в ходе экспертизы, и в соответствии с критериями я и пришёл к такому выводу [о необходимости включения здания в реестр объектов культурного наследия]. Это моё мнение как эксперта, — коротко объяснил корреспонденту НГС Олег Свиридовский. — Экспертиза историко-культурная, она всё-таки не является такой сугубо математической — определённые субъективные моменты остаются».

Историк добавил, что это решение не окончательно — в ближайшее время его доводы исследуют на предмет соответствия законам и нормативам. «Архитектурный облик кинотеатра "Металлист" не утратил силы эмоционального воздействия. Несмотря на близость высотных зданий, сохранилось гармоничное восприятие его объемов и форм, чёткости линий. <...> В архитектурно-эстетическом отношении здание кинотеатра "Металлист" представляет собой сохранившийся с перестройками, не изменившими его основные параметры, образец использования проекта повторного применения звукового кинотеатра на 1140 мест, выполненного в стиле конструктивизма. Обладает выразительным архитектурным обликом и представляет историко-культурную ценность как образец клубного здания эпохи социализма», — следует из результатов экспертизы.