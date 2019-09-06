В новосибирском метро повесили табличку в память о визите лидера КНДР

В переходе станции метро «Площадь Ленина» повесили мемориальную табличку в честь визита в Новосибирск северокорейского лидера Ким Чен Ира в 2001 году.

«С инициативой размещения памятной доски в Новосибирском метрополитене выступил руководитель Фонда культурных и образовательных программ "Открытое море" Михаил Симонян — 6 сентября делегация студентов Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки под его руководством отправится с визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику», — объяснили в мэрии.

Памятная доска висит в фойе станции метро «Площадь Ленина» со стороны краеведческого музея. Во время торжественной церемонии открытия памятной доски северокорейские дипломаты напомнили о том, что Ким Чен Ир уделял внимание развитию отношений с Россией, и 11 августа 2001 года посетил Новосибирск и «оставил свои исторические следы на станции метро "Площадь Ленина"».

Два года назад коммунисты Новосибирска собрались у ГПНТБ на митинг под лозунгом «Руки прочь от Северной Кореи!». Поводом для этой акции стало обострение отношений между КНДР и США, после того как корейцы сделали несколько пусков баллистических ракет.



В этом году, несмотря на многочисленные протесты горожан, в Новосибирске поставили памятник Сталину. Несколько дней назад администрация Октябрьского района Новосибирска попросила убрать памятник Ивану Тургеневу в виде раскрытой книги со скульптурой автора, расположенный у начала улицы Тургенева.

