Рубрики
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 66.05
eur 72.88

Темы

СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 66.05
eur 72.88

Все новости

Все новости
Город

В новосибирском метро повесили табличку в память о визите лидера КНДР

Увековечить событие приехали дипломаты из Северной Кореи

Поделиться

2 835
39 Обсудить

Представители КНДР принесли к новой табличке цветы

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В переходе станции метро «Площадь Ленина» повесили мемориальную табличку в честь визита в Новосибирск северокорейского лидера Ким Чен Ира в 2001 году. 

Двуязычная табличка появилась на входе на станцию «Площадь Ленина» со стороны краеведческого музея

Двуязычная табличка появилась на входе на станцию «Площадь Ленина» со стороны краеведческого музея

Кроме представителей мэрии, на церемонию открытия приехали северокорейские дипломаты. 

На церемонию открытия таблички приехали десятки выходцев из КНДР

На церемонию открытия таблички приехали десятки выходцев из КНДР

«С инициативой размещения памятной доски в Новосибирском метрополитене выступил руководитель Фонда культурных и образовательных программ "Открытое море" Михаил Симонян — 6 сентября делегация студентов Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки под его руководством отправится с визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику», — объяснили в мэрии. 

Часть делегации из КНДР пришла в национальных костюмах

Часть делегации из КНДР пришла в национальных костюмах

Памятная доска висит в фойе станции метро «Площадь Ленина» со стороны краеведческого музея. Во время торжественной церемонии открытия памятной доски северокорейские дипломаты напомнили о том, что Ким Чен Ир уделял внимание развитию отношений с Россией, и 11 августа 2001 года посетил Новосибирск и «оставил свои исторические следы на станции метро "Площадь Ленина"».

Два года назад коммунисты Новосибирска собрались у ГПНТБ на митинг под лозунгом «Руки прочь от Северной Кореи!». Поводом для этой акции стало обострение отношений между КНДР и США, после того как корейцы сделали несколько пусков баллистических ракет.

В этом году, несмотря на многочисленные протесты горожан, в Новосибирске поставили памятник Сталину. Несколько дней назад администрация Октябрьского района Новосибирска попросила убрать памятник Ивану Тургеневу в виде раскрытой книги со скульптурой автора, расположенный у начала улицы Тургенева.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

метроСеверная КореяКим Чен Ир

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (39)

    Элен
    6 сен 2019 в 13:21

    Совсем обалдели что ли?? Зачем нам новосибирцам это надо??

    Диванный эксперт
    6 сен 2019 в 13:22

    Ну наконец-то есть место где можно помолиться.

    вова
    6 сен 2019 в 13:25

    Правильно сделали что повесили памятную табличку, это единственный глава государства, посетивший новосибирское метро. Причём дружественное государство, а не какие нибудь США .