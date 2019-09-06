Через два года сдадут: мэрия заказала строительство станции метро «Спортивная» за 2,6 миллиарда

Станция метро «Спортивная» должна принять первых пассажиров уже в конце 2021 года
Фото: Александр Ощепков / НГС
Муниципальное предприятие мэрии Новосибирска «УЗСПТС» заказало строительство станции метро «Спортивная».
Госзакупку на строительство разместило 5 сентября МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений».
«Начало выполнения работ по контракту — не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня заключения Контракта. Срок окончания выполнения работ, до истечения которого должен быть передан результат работ, — до 30 ноября 2021 года», — говорится в документах закупки.
Согласно графику выполнения работ, в октябре уже должны начаться подготовительные работы, устройство фундаментов и основания станции. Входную группу начнут делать в марте 2020 года, кровлю — в августе 2020 года, внутреннюю отделку в мае 2021 года. Пусконаладочные работы начнутся в июне 2021 года, благоустройство и озеленение территории — в июле 2021 года.
Начальная (максимальная) цена контракта — 2 миллиарда 622 миллиона рублей. Победитель конкурса определится 2 октября.
Проект строительства станции метро «Спортивная» Новосибирского метрополитена получил положительное заключение государственной экспертизы в августе.