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Дороги и транспорт

Через два года сдадут: мэрия заказала строительство станции метро «Спортивная» за 2,6 миллиарда

Строительство станции должно начаться уже через месяц

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Станция метро «Спортивная» должна принять первых пассажиров уже в конце 2021 года 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Муниципальное предприятие мэрии Новосибирска «УЗСПТС» заказало строительство станции метро «Спортивная».

Госзакупку на строительство разместило 5 сентября МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений».

«Начало выполнения работ по контракту — не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня заключения Контракта. Срок окончания выполнения работ, до истечения которого должен быть передан результат работ, — до 30 ноября 2021 года», — говорится в документах закупки.

Согласно графику выполнения работ, в октябре уже должны начаться подготовительные работы, устройство фундаментов и основания станции. Входную группу начнут делать в марте 2020 года, кровлю — в августе 2020 года, внутреннюю отделку в мае 2021 года. Пусконаладочные работы начнутся в июне 2021 года, благоустройство и озеленение территории — в июле 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта — 2 миллиарда 622 миллиона рублей. Победитель конкурса определится 2 октября.

Станция метро «Спортивная» будет располагаться недалеко от будущего ЛДС

Станция метро «Спортивная» будет располагаться недалеко от будущего ЛДС

Проект строительства станции метро «Спортивная» Новосибирского метрополитена получил положительное заключение государственной экспертизы в августе. 

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    КОММЕНТАРИИ (111)

    Фото пользователя
    6 сен 2019 в 11:55

    Да, строительство метро - удовольствие не из дешёвых. Что ж, в добрый путь! Удачи строителям, пусть процесс строительства пройдёт без проблем, и станция будет сдана в срок. Вот только не надо начинать тут возмущаться, дескать эта станция не нужна, и лучше бы что-то там другое на эти деньги построили и далее по тексту. Станции быть, господа недовольные, смиритесь уже))

    Фото пользователя
    6 сен 2019 в 11:53

    До пед. института бы и до слободы лучше сделали!!! И лет 10 один мэр сидел бы в одном кресле. А там она - как зайцу стоп- сигнал!

    Фото пользователя
    6 сен 2019 в 11:53

    Метро дорогая штука, но для города не обходимая. Надеюсь эта станция послужит началом дальнейшего строительства станций в городе.