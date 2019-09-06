Подозреваемая в живодёрстве девушка съехала после возбуждения уголовного дела

«Несмотря на ночные холода, окна в квартиру открыты, то есть квартиру проветривают. Там же вонь страшенная стоит, видимо. <...> Вчера смотрю, около подъезда стоит машина и в неё загружают [вещи девушка], какой-то молодой человек и её отец», — рассказала корреспонденту НГС хозяйка погибшего кота Ульяна Храмова.

Жители дома по улице Иванова, 28А вечером в четверг, 5 сентября, заметили, как она вместе с родителями погрузила вещи в каршеринговую машину и уехала. До этого её квартиру, по наблюдениям соседей, проветривали круглые сутки и выбросили из неё несколько коробок.

Девушка, которую подозревают в жестокой расправе над животными, в том числе рыжим котом Мотей , съехала с квартиры.

Сибирячка также заметила, как из квартиры выбрасывали мусор.

«Выходит из подъезда маман и ставит коробки к мусоропроводу и в мусоропровод скидывает. А там, как знаете, говорят — коробка, похожая на ту коробку, которая была на фотографии, в которой вымачивались какие-то части животных. <...> Вот что было сделано, пока полиция думала о том, возбуждать уголовное дело или нет, проводить обыск или нет. <...> Уничтожили улики, проветривают квартиру», — добавила Храмова.

Соседи предполагают, что девушка могла переехать к родителям в Первомайский район.

В начале августа в Академгородке рыжий кот Мотя не вернулся с прогулки к хозяевам, а спустя сутки его нашли расчлененным в мусорном баке у соседнего подъезда. В жестокой расправе над животным подозревают девушку — соседку владельцев кота. Её соседи рассказали о криках и визге животных из квартиры девушки, невыносимом запахе и чёрных пакетах, которые им приходилось выбрасывать за ней из подъезда.



Уголовное дело полиция возбудила только в конце августа — спустя почти месяц после произошедшего. На следующий день на YouTube-канале блогера kamikadzedead вышло видео, в котором автор призывал к расправе над сибирячкой Варварой Благиней. По версии блогера, именно она расправлялась с животными. После этого в адрес невиновной девушки и её семьи посыпались многочисленные угрозы. Позже блогер признал, что ошибся. Но невиновная девушка, которую он оклеветал, не намерена забирать заявление из полиции.