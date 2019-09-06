600 водителей за девять дней получили от автоинспекторов штрафы из-за тёмной плёнки на машинах

С 27 августа по 5 сентября сотрудники ГИБДД Новосибирска возбудили 651 административное дело на водителей, которые затонировали стёкла не по правилам.

В это время сотрудники ГИБДД проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка».



«Устранено 586 нарушений требований технического регламента "О безопасности колёсных транспортных средств" водителем на месте», — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В конце августа инспекторы ГИБДД провели в Новосибирске облаву на пьяных водителей — две машины отправили на спецстоянку.

