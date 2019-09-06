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Дороги и транспорт

600 водителей за девять дней получили от автоинспекторов штрафы из-за тёмной плёнки на машинах

На месте тонировку со стёкол сняли только 586 водителей

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Сотрудники ГИБДД проверяли стёкла водителей девять дней

Фото: Густаво Зырянов / НГС

С 27 августа по 5 сентября сотрудники ГИБДД Новосибирска возбудили 651 административное дело на водителей, которые затонировали стёкла не по правилам.

В это время сотрудники ГИБДД проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка».

«Устранено 586 нарушений требований технического регламента "О безопасности колёсных транспортных средств" водителем на месте», — сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В конце августа инспекторы ГИБДД провели в Новосибирске облаву на пьяных водителей — две машины отправили на спецстоянку.

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    КОММЕНТАРИИ (24)

    Василий
    6 сен 2019 в 10:07

    Таких их. Еще надо штраф увеличить до 50 000 за тонировку.

    гость1
    6 сен 2019 в 10:25

    Один из самых тупых законов, у меня задняя полусфера закатана 15% (какая-то новая пленка с наружи кажется как 5%, а изнутри отличная видимость), передние 50% видимость изнутри что на нетонированном лобовом что на 50% бокавушках одинакова. Тогда давайте всех водителей в солнечных очках штрафовать или разбивать очки на месте. Еще одна тупосто это ремень безопасности, это я считаю личное дело каждого, давайте тогда зимой штрафовать тех кто зимой без шапок ходит, это тоже опасно для жизни...

    188999
    6 сен 2019 в 10:16

    Для меня тонированный авто = глупый водитель.