В ГИБДД рассказали о травмах водителя KIA, который влетел в отбойник на трассе

Авария случилась в 33 километрах от Новосибирска
Фото: ГИБДД Новосибирской области
В ГИБДД рассказали о состоянии водителя KIA Soul, который вечером в четверг, 5 сентября, врезался в отбойник на трассе Р-256 под Новосибирском.
Авария случилась на 33-м километре трассы – на территории Бердска, сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня.
По его данным, 49-летний водитель KIA Soul ехал по автодороге Р265 со стороны Новосибирска. Сначала он врезался в отбойник, а после столкнулся с попутным Subaru Legacy под управлением 34-летней женщины.
Константин Шкабарня уточнил, что водитель KIA был пьян — автоинспекторы составили на него протокол.
«Оформлен по статье 12.8 часть 1 [КоАП] — это алкогольное опьянение установленное», — пояснили в ГИБДД.
По данным автоинспекции, в результате ДТП пьяный водитель сломал правую руку — после аварии его увезли в больницу. Но информации о том, что водителю понадобилась госпитализация, в Госавтоинспекции нет, добавил Константин Шкабарня.
Ранее в Новосибирские завершилось расследование дела о пьяном ДТП на Димитровском мосту, которое обернулось гибелью пешехода.