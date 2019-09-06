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В ГИБДД рассказали о травмах водителя KIA, который влетел в отбойник на трассе

Медицинское освидетельствование показало, что пострадавший был пьян

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Авария случилась в 33 километрах от Новосибирска

Фото: ГИБДД Новосибирской области

В ГИБДД рассказали о состоянии водителя KIA Soul, который вечером в четверг, 5 сентября, врезался в отбойник на трассе Р-256 под Новосибирском.

Авария случилась на 33-м километре трассы – на территории Бердска, сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня.

По его данным, 49-летний водитель KIA Soul ехал по автодороге Р265 со стороны Новосибирска. Сначала он врезался в отбойник, а после столкнулся с попутным Subaru Legacy под управлением 34-летней женщины.

Константин Шкабарня уточнил, что водитель KIA был пьян — автоинспекторы составили на него протокол.

«Оформлен по статье 12.8 часть 1 [КоАП] — это алкогольное опьянение установленное», — пояснили в ГИБДД.

По данным автоинспекции, в результате ДТП пьяный водитель сломал правую руку — после аварии его увезли в больницу. Но информации о том, что водителю понадобилась госпитализация, в Госавтоинспекции нет, добавил Константин Шкабарня. 

Сначала водитель&nbsp;KIA врезался в отбойник, а потом столкнулся с другой машиной

Сначала водитель KIA врезался в отбойник, а потом столкнулся с другой машиной

Ранее в Новосибирские завершилось расследование дела о пьяном ДТП на Димитровском мосту, которое обернулось гибелью пешехода. 

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    cerb
    6 сен 2019 в 09:32

    напьешься тут: полтинник на носу, а вместо машины - косметичка..