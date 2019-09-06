В ГИБДД рассказали о травмах водителя KIA, который влетел в отбойник на трассе

В ГИБДД рассказали о состоянии водителя KIA Soul, который вечером в четверг, 5 сентября, врезался в отбойник на трассе Р-256 под Новосибирском.

Авария случилась на 33-м километре трассы – на территории Бердска, сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня.



По его данным, 49-летний водитель KIA Soul ехал по автодороге Р265 со стороны Новосибирска. Сначала он врезался в отбойник, а после столкнулся с попутным Subaru Legacy под управлением 34-летней женщины.