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Прошла любовь: в Новосибирской области на каждые 100 браков приходится 73 развода

С начала года в регионе распалось несколько тысяч семей

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В целом по Сибири ЗАГСы зарегистрировали больше 40 тысяч браков за полгода

Фото: Александр Ощепков / архив НГС

Новосибирская область попала в тройку регионов Сибири с наибольшим числом разводов на каждую сотню зарегистрированных браков. 

К такому выводу пришли специалисты Новосибирскстата, сопоставившие статистику ЗАГСов за первые шесть месяцев 2019 года. Как выяснили статистики, за эти полгода в Сибирском федеральном округе поженились 40,3 тысячи пар, а развелись 27,9 тысячи. Таким образом, на каждую сотню созданных семей приходилось 69 распавшихся.

«Новосибирская область входила в тройку регионов с наибольшим числом разводов на 100 браков наряду с Алтайским краем и Томской областью. Управлением по делам ЗАГС Новосибирской области в I полугодии 2019 года было зарегистрировано 6,5 тысячи браков и 4,7 тысячи разводов. Таким образом, на 100 браков приходилось 73 развода», — рассказали в службе статистики.

В Алтайском крае этот показатель немного выше: 75 разводов на 100 зарегистрированных браков. В Томской области, как и в Новосибирской, на каждую сотню браков приходится 73 развода. Наиболее благополучно на фоне других регионов Сибири выглядит статистика Республики Тыва: 29 разводов на сотню браков.

Ранее три сибирячки откровенно рассказали НГС истории своих разводов — все они уверены, что стали только счастливее. После длительных отношений девушки заново учатся общаться с мужчинами, осваивают новые профессии и переезжают в другие города.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Гость
    6 сен 2019 в 08:16

    Разведёнки никому не нужны, тем более с ребёнком.

    Николай
    6 сен 2019 в 08:46

    Рспэшку брать в жёны это дело совсем для парней без чести и достоинства. Это как покупать автомобиль с сработавшими подушками безопасности. Зачем брать битую тачку?

    Фото пользователя
    6 сен 2019 в 08:43

    ..."Былаааа любооооффь, была ну тока фсё прашлоооуууу...к тибееее...."..(с) Браки, мраки, враки, одно-монотонность серых будней друк с другом, рутина, быт, рожай ищо, а он буит зырить на соседку Ленку (иле Зинку)...неааа.....Нафик ткие обмороки...Живу я одна - да и ладно...Выросла с той поры, када хотелося платье свадебное и куклу на капоте!!!