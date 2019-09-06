Прошла любовь: в Новосибирской области на каждые 100 браков приходится 73 развода

В целом по Сибири ЗАГСы зарегистрировали больше 40 тысяч браков за полгода
Фото: Александр Ощепков / архив НГС
Новосибирская область попала в тройку регионов Сибири с наибольшим числом разводов на каждую сотню зарегистрированных браков.
К такому выводу пришли специалисты Новосибирскстата, сопоставившие статистику ЗАГСов за первые шесть месяцев 2019 года. Как выяснили статистики, за эти полгода в Сибирском федеральном округе поженились 40,3 тысячи пар, а развелись 27,9 тысячи. Таким образом, на каждую сотню созданных семей приходилось 69 распавшихся.
«Новосибирская область входила в тройку регионов с наибольшим числом разводов на 100 браков наряду с Алтайским краем и Томской областью. Управлением по делам ЗАГС Новосибирской области в I полугодии 2019 года было зарегистрировано 6,5 тысячи браков и 4,7 тысячи разводов. Таким образом, на 100 браков приходилось 73 развода», — рассказали в службе статистики.
В Алтайском крае этот показатель немного выше: 75 разводов на 100 зарегистрированных браков. В Томской области, как и в Новосибирской, на каждую сотню браков приходится 73 развода. Наиболее благополучно на фоне других регионов Сибири выглядит статистика Республики Тыва: 29 разводов на сотню браков.
Ранее три сибирячки откровенно рассказали НГС истории своих разводов — все они уверены, что стали только счастливее. После длительных отношений девушки заново учатся общаться с мужчинами, осваивают новые профессии и переезжают в другие города.