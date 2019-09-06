Прошла любовь: в Новосибирской области на каждые 100 браков приходится 73 развода

Новосибирская область попала в тройку регионов Сибири с наибольшим числом разводов на каждую сотню зарегистрированных браков.

К такому выводу пришли специалисты Новосибирскстата, сопоставившие статистику ЗАГСов за первые шесть месяцев 2019 года. Как выяснили статистики, за эти полгода в Сибирском федеральном округе поженились 40,3 тысячи пар, а развелись 27,9 тысячи. Таким образом, на каждую сотню созданных семей приходилось 69 распавшихся.

«Новосибирская область входила в тройку регионов с наибольшим числом разводов на 100 браков наряду с Алтайским краем и Томской областью. Управлением по делам ЗАГС Новосибирской области в I полугодии 2019 года было зарегистрировано 6,5 тысячи браков и 4,7 тысячи разводов. Таким образом, на 100 браков приходилось 73 развода», — рассказали в службе статистики.

