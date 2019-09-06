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Новосибирцы набросились на знаменитый корейский кроссовер по прозвищу «головастик-уазик»

Продажи KIA Sportage выросли на 23,5%

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Стоимость Sportage начинается от 1 389 900 рублей

Фото: KIA

В Новосибирске на фоне снижения рынка новых машин отмечен повышенный спрос на корейский кроссовер KIA Sportage — продажи выросли на 23,5%. Sportage — среднеразмерный популярный кроссовер, который в последнем поколении из-за больших фар по углам называют еще «головастиком» или «уазиком». 

«В Новосибирской области в июле 2019 года продано 42 штуки Sportage, в июле 2018 года — 34 штуки», — уточнил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. 

В целом по России спрос на кроссовер вырос на 42%, только за август продано 3850 автомобилей. Стоимость Sportage начинается от 1 389 900 рублей за версию с 2-литровым мотором, механикой и полным приводом. Полноприводной вариант на автомате в топовом оснащении стоит 2 304 900 рублей. 

Конкурирует автомобиль с Toyota RAV-4, Nissan X-Trail, Mazda CX-5.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Гость
    6 сен 2019 в 08:12

    Езжу на спортике 12 года с 2015 года сейчас на 2019 года но такого дебильного названия не слышал ни разу.

    ы2апе5
    6 сен 2019 в 08:04

    «Головастик-уазик» - это действительно так написано, или у меня галлюцинации?

    Лость
    6 сен 2019 в 08:28

    Езжу на нем четвертый год. 76 тысяч. Проблем нет, только То. Но про головастикауазика слышу впервые)))