Новосибирцы набросились на знаменитый корейский кроссовер по прозвищу «головастик-уазик»

В Новосибирске на фоне снижения рынка новых машин отмечен повышенный спрос на корейский кроссовер KIA Sportage — продажи выросли на 23,5%. Sportage — среднеразмерный популярный кроссовер, который в последнем поколении из-за больших фар по углам называют еще «головастиком» или «уазиком».



«В Новосибирской области в июле 2019 года продано 42 штуки Sportage, в июле 2018 года — 34 штуки», — уточнил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

В целом по России спрос на кроссовер вырос на 42%, только за август продано 3850 автомобилей. Стоимость Sportage начинается от 1 389 900 рублей за версию с 2-литровым мотором, механикой и полным приводом. Полноприводной вариант на автомате в топовом оснащении стоит 2 304 900 рублей.