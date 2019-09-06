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Культура

Новосибирская инди-группа презентовала новый альбом

Альбом готовили шесть месяцев

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Это уже третий альбом группы

Фото: Константин Шарук

Новосибирская группа «Парцвания» выпустила новый альбом под названием «Кококо». Запись об этом появилась в официальном сообществе музыкантов во «ВКонтакте».

В альбом вошли три песни «Не беги», «Superмодный» и «Кококо». По словам вокалистки группы Татьяны Парцвания, альбом готовился почти шесть месяцев: «Песни записывали с марта на студии "Центральная". Это уже третий альбом, который мы пишем на этой студии. Наш прекрасный звукорежиссёр Станислав Крайниковский творит чудеса! <...> [На создание музыки меня] вдохновляют люди! Сама жизнь! Любовь! Одна хорошая знакомая определила нашу музыку так: "Музыка для тех, кому не хватает солнца"».

И я очень надеюсь, что эти песни действительно могут дать теплоту и немного света,

Татьяна Парцвания, солистка

 — рассказала корреспонденту НГС солистка группы. 

Исполнительница добавила, что текст к песням и мелодию вокала она делает сама, а аранжировку каждый музыкант подбирает самостоятельно.

В конце августа «Парцвания» презентовала клип на песню «На крыше».

«Этот клип о о любви. Безграничной, лёгкой и разной», — рассказала тогда корреспонденту НГС вокалистка группы Татьяна Парцвания.

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