Новосибирская инди-группа презентовала новый альбом

Новосибирская группа «Парцвания» выпустила новый альбом под названием «Кококо». Запись об этом появилась в официальном сообществе музыкантов во «ВКонтакте».

В альбом вошли три песни «Не беги», «Superмодный» и «Кококо». По словам вокалистки группы Татьяны Парцвания, альбом готовился почти шесть месяцев: «Песни записывали с марта на студии "Центральная". Это уже третий альбом, который мы пишем на этой студии. Наш прекрасный звукорежиссёр Станислав Крайниковский творит чудеса! <...> [На создание музыки меня] вдохновляют люди! Сама жизнь! Любовь! Одна хорошая знакомая определила нашу музыку так: "Музыка для тех, кому не хватает солнца"».