СМИ сообщили, что Элджей женился на Ивлеевой. Но это не точно

Вечером 5 сентября Информационное агенство «Москва» разместило информацию о том, что новосибирский рэпер Элджей женился на своей девушке, известной телеведущей и блогере Анастасии Ивлеевой.

Официальных заявлений от пары не поступало, однако, как следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц, 3 сентября индивидуальный предприниматель Ивлеева Анастасия Вячеславовна сменила фамилию на Узенюк (настоящее имя Элджея — Алексей Узенюк). Кроме того, девушка выложила на своей странице в Instagram фотографию Элджея с подписью «Муж».