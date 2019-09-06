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Милота

СМИ сообщили, что Элджей женился на Ивлеевой. Но это не точно

Девушка сменила фамилию и назвала рэпера «мужем»

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Сейчас пара отдыхает в Италии

Фото: instagram.com / _agentgirl_

Вечером 5 сентября Информационное агенство «Москва» разместило информацию о том, что новосибирский рэпер Элджей женился на своей девушке, известной телеведущей и блогере Анастасии Ивлеевой. 

Официальных заявлений от пары не поступало, однако, как следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц, 3 сентября индивидуальный предприниматель Ивлеева Анастасия Вячеславовна сменила фамилию на Узенюк (настоящее имя Элджея — Алексей Узенюк). Кроме того, девушка выложила на своей странице в Instagram фотографию Элджея с подписью «Муж».

Ивлеева и Узенюк встречаются больше года. 8 марта он выпустил новый клип на песню California, который посвятил своей возлюбленной. 

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    6 сен 2019 в 00:47

    Мне вообще по барабану.

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    6 сен 2019 в 00:43

    Эх, Какого парня захомутала! Завидую

    6 сен 2019 в 00:50

    Нгс (маленькие буквы) вы чё? Пишите про доллар и пробки, пишите про инопланетян, путина, украину, сирию, падающих из окон, пропавших и тут же найденных, - НО ТОЛЬКО НЕ ЭТО! Ни каких женившихся и разведёнок!! Ни принцев, ни нищих. Пожалуйста!!! Вы рвете моё сердце и мою душу... ПРОШУ!!!