Фура столкнулась с легковушкой на пересечении Кропоткина и Красного проспекта

Поздно вечером 5 сентября в Заельцовском районе Новосибирска на пересечении улицы Кропоткина с Красным проспектом фура столкнулась с «Тойотой».

Фура получила незначительные повреждения Фото: читатель НГС

«Только что случилось ДТП на пересечении Красного и Кропоткина. Шум был такой, что ребёнок в квартире проснулся. <...> Сбили знаки на переходе», — сообщил корреспонденту НГС житель одного из ближайших домов.

Водителя Toyota спасла подушка безопасности Фото: читатель НГС

По словам очевидца аварии, от столкновения никто не пострадал: «Двигались две машины со стороны площади Калинина в сторону площади Ленина. На пересечении Кропоткина грузовик начал поворачивать со второго ряда на Кропоткина, наверх, в сторону бань. Естественно, сшиб "Короллу" в дрова. Легковушка собрала два островка безопасности, на втором сейчас стоит. Девушка [водитель] не пострадала, её подушкой безопсаности только ударило. ГИБДД выехала, аварийные комиссары подъедут», — рассказал свидетель аварии.