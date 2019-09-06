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Происшествия

Фура столкнулась с легковушкой на пересечении Кропоткина и Красного проспекта

От удара «Тойоту» вынесло на островок безопасности

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Машины столкнулись около 23 часов вечера

Фото: читатель НГС

Поздно вечером 5 сентября в Заельцовском районе Новосибирска на пересечении улицы Кропоткина с Красным проспектом фура столкнулась с «Тойотой». 

Фура получила незначительные повреждения&nbsp;

Фура получила незначительные повреждения 

«Только что случилось ДТП на пересечении Красного и Кропоткина. Шум был такой, что ребёнок в квартире проснулся. <...> Сбили знаки на переходе», — сообщил корреспонденту НГС житель одного из ближайших домов. 

Водителя Toyota спасла подушка безопасности

Водителя Toyota спасла подушка безопасности

По словам очевидца аварии, от столкновения никто не пострадал:

«Двигались две машины со стороны площади Калинина в сторону площади Ленина. На пересечении Кропоткина грузовик начал поворачивать со второго ряда на Кропоткина, наверх, в сторону бань. Естественно, сшиб "Короллу" в дрова. Легковушка собрала два островка безопасности, на втором сейчас стоит. Девушка [водитель] не пострадала, её подушкой безопсаности только ударило. ГИБДД выехала, аварийные комиссары подъедут», — рассказал свидетель аварии. 

Несколько дней назад под Новосибирском водитель сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика на велосипеде. От удара ребенок отлетел на несколько метров и при этом, по заключению врачей, отделался лишь ушибами и ссадинами.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    6 сен 2019 в 00:52

    Фурам можно ездить по Красному???

    6 сен 2019 в 01:11

    Чего там вообще фура делала??? Опять транзитники по навигатору чешут, игнорируя знаки?