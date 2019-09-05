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В магазинах раскупили всю воду: в Кировском районе уже 9 часов нет водоснабжения

Из-за аварии дома на трех улицах остались без воды

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Вода пропала около двух часов дня

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 5 сентября, около 14:00 в Кировском районе Новосибирска отключили горячую и холодную воду на трех улицах. Жители домов на улицах Мира, Бурденко и 2-й Бурденко сидят без водоснабжения до сих пор. 

«Без предупреждения отключили всю воду, по телефону от диспетчера жителям доложили, что отключили в связи с аварией и восстановят к 8 вечера. 

В близлежащих магазинах воду раскупили.

Светлана Гопеенко

Как воду в 8 не дали, стали звонить в службы МЧС, там пояснили, что если даже и просить, чтобы водовозом привозили воду, то это нужно было делать до 8 вечера. Коммунальные службы обновили информацию, что воды не будет до 12 ночи. У нас в доме много стариков, сосед съездил до магазина на Маркса и привез несколько упаковок воды, раздавал 1,5 литра "Карачинской" соседям. Кто-то проезжал где идёт ремонт, там прорвало большую трубу, сказали, что там работы на дня два», — рассказала корреспонденту НГС жительница района Светлана Гопеенко.

Как рассказали корреспонденту НГС в ЗАО УК «Спас-дом», жалобы об отключении воды поступали с улицы Мира, Бурденко, 2-й Бурденко. В управляющей компании уточнили, что водоснабжение отключили из-за аварии на теплосетях. 

В начале августа водитель КАМАЗа оставил без света триста частных домов на улице Большая. Он проехал под линией электропередачи с поднятым кузовом и оборвал провода.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    6 сен 2019 в 00:08

    самое время протянуть руку помощи))) и голосовать за нужного кандидата
    Хочешь нормально ходить на горшок? И пить воду? Голосуй за нового мэра!!!! Какого?
    А какая разница...

    Фото пользователя
    5 сен 2019 в 23:52

    Сколько там рублёв потратили на водопровод из России в Крым?
    Упаси бог. Я ни на что не намекаю. Так просто спросил. Для расширения кругозора, так сказать.

    Фото пользователя
    5 сен 2019 в 23:50

    Ничего страшного, воду можно и из реки сходить попить. Я же пью из реки и на мне это никака не отражается.