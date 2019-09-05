В магазинах раскупили всю воду: в Кировском районе уже 9 часов нет водоснабжения

Сегодня, 5 сентября, около 14:00 в Кировском районе Новосибирска отключили горячую и холодную воду на трех улицах. Жители домов на улицах Мира, Бурденко и 2-й Бурденко сидят без водоснабжения до сих пор.

«Без предупреждения отключили всю воду, по телефону от диспетчера жителям доложили, что отключили в связи с аварией и восстановят к 8 вечера.

В близлежащих магазинах воду раскупили. Светлана Гопеенко

Как воду в 8 не дали, стали звонить в службы МЧС, там пояснили, что если даже и просить, чтобы водовозом привозили воду, то это нужно было делать до 8 вечера. Коммунальные службы обновили информацию, что воды не будет до 12 ночи. У нас в доме много стариков, сосед съездил до магазина на Маркса и привез несколько упаковок воды, раздавал 1,5 литра "Карачинской" соседям. Кто-то проезжал где идёт ремонт, там прорвало большую трубу, сказали, что там работы на дня два», — рассказала корреспонденту НГС жительница района Светлана Гопеенко.

