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Проблема

Госкомпания отдаёт под застройку пойму Нижней Ельцовки — местные жители борются с этим 7 лет

Жители микрорайона готовы идти в Верховный суд, чтобы над рекой не появились дома

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Участок выделен из большой территории в пойме Нижней Ельцовки, его ближайший сосед — здание на улице Лесосечной, 1А

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Федеральное агентство ДОМ.РФ, учреждённое Правительством РФ, выставило на торги участок в пойме реки Нижняя Ельцовка в Советском районе Новосибирска — его планируют передать в аренду для строительства жилья.

Площадь территории в районе железнодорожной станции Нижняя Ельцовка — 3,91 га, она предназначена для строительства высотных жилых домов. Стартовую стоимость аренды в ДОМ.РФ определили почти в 37 миллионов рублей, аукцион назначен на 20 сентября.

В документах торгов отмечено, что участок частично расположен в границах водоохранной зоны реки Нижняя Ельцовка и в границах санитарно-защитной зоны, с другой стороны он входит в границы зоны городских лесов.

Как рассказала представитель местного ТОС «Малая Родина» Василиса Мальцева, местные жители уже около 7 лет борются с застройкой поймы малой реки. По их данным, в своё время Росимущество зарегистрировало участок в Советском районе без определённой локации, определив его под жилищное строительство.

Территория частично попадает в водоохранную зону, частично — в зону городских лесов: местные жители считают её выделение и передачу под застройку незаконной

Территория частично попадает в водоохранную зону, частично — в зону городских лесов: местные жители считают её выделение и передачу под застройку незаконной

«Дальше у нас в совершенно не предусмотренном кодексом порядке делалось территориальное планирование. У нас зонирование и проект планировки были сделаны до того, как было сделано лесоустройство, а лесоустройство автоматически исключает свою территорию из территориального планирования, — объясняет Василиса Мальцева. — Это "сочинская схема": через административный ресурс Москвы, в разрез с интересами местных жителей Росимущество пытается продавать [земли]. Мы будем оспаривать [это] в суде, требуем наложить мораторий на распродажу и действие устаревших проектов планировки».

При этом, рассказала Мальцева, местные жители с мэрией Новосибирска в качестве третьей стороны уже подавали иск к ДОМ.РФ в Советский районный суд, но проиграли и дело, и апелляцию. Теперь они готовы обращаться в Верховный суд. В целом же протесты против застройки этой территории идут с 2012 года, подчеркнула Василиса Мальцева.

Она также отметила, что замгубернатора Новосибирской области Андрей Жуков заверил местных жителей, что пойма реки входит в территорию проекта «Академгородок 2.0», и пообещал им решить этот вопрос. Корреспондент НГС направила в правительство области запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Это не первый конфликт из-за федеральной земли в Новосибирске: ранее ДОМ.РФ запланировало выставить на торги под жилищное строительство участок возле ГПНТБ СО РАН. С просьбой не передавать его под застройку к федеральным чиновникам тогда обратился губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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Нижняя ЕльцовкаАкадемгородок 2.0РосимуществоДОМ.РФ

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    6 сен 2019 в 10:41

    Наконец то эти безобразные заросли будут застроены новым красивым жильём!
    Планы по застройке этой территории были ещё в конце 80-х, когда полностью снесли частный сектор и Сибакадемстрой начал сооружение коммуникаций. Но в начале 90-х стройка остановилась :((
    Как коренной житель Нижней Ельцовки, вот уже 30 лет жду когда же наш микрорайон приобретет современный вид и исчезнут эти дикие пустыри и свалки.

    Но безусловно главный вопрос - это строительство Ж/Д переезда, т.к. без него развитие района просто немыслимо. Надеюсь, что новые владельцы земли решат и эту проблему.

    Фото пользователя
    6 сен 2019 в 10:34

    Мало ли что хотят жители этого микрорайона.... Это что их земля?

    нюся
    6 сен 2019 в 10:38

    Какая там застройка, и так не въехать, не выехать. Совсем очумели застройщики, понастроят высоток, а о том, что в НЕ нет ни поликлиники, ни школы нормальной, ни транспорта, ни магазинов и прочей инфраструктуры - ни слова не скажут, лишь бы кошелек набить. Уж про вечную "дырку с пробкой" молчу.