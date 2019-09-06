Госкомпания отдаёт под застройку пойму Нижней Ельцовки — местные жители борются с этим 7 лет

Участок выделен из большой территории в пойме Нижней Ельцовки, его ближайший сосед — здание на улице Лесосечной, 1А

Федеральное агентство ДОМ.РФ, учреждённое Правительством РФ, выставило на торги участок в пойме реки Нижняя Ельцовка в Советском районе Новосибирска — его планируют передать в аренду для строительства жилья.

Площадь территории в районе железнодорожной станции Нижняя Ельцовка — 3,91 га, она предназначена для строительства высотных жилых домов. Стартовую стоимость аренды в ДОМ.РФ определили почти в 37 миллионов рублей, аукцион назначен на 20 сентября.

В документах торгов отмечено, что участок частично расположен в границах водоохранной зоны реки Нижняя Ельцовка и в границах санитарно-защитной зоны, с другой стороны он входит в границы зоны городских лесов.



Как рассказала представитель местного ТОС «Малая Родина» Василиса Мальцева, местные жители уже около 7 лет борются с застройкой поймы малой реки. По их данным, в своё время Росимущество зарегистрировало участок в Советском районе без определённой локации, определив его под жилищное строительство.



Территория частично попадает в водоохранную зону, частично — в зону городских лесов: местные жители считают её выделение и передачу под застройку незаконной Фото: Густаво Зырянов / НГС

«Дальше у нас в совершенно не предусмотренном кодексом порядке делалось территориальное планирование. У нас зонирование и проект планировки были сделаны до того, как было сделано лесоустройство, а лесоустройство автоматически исключает свою территорию из территориального планирования, — объясняет Василиса Мальцева. — Это "сочинская схема": через административный ресурс Москвы, в разрез с интересами местных жителей Росимущество пытается продавать [земли]. Мы будем оспаривать [это] в суде, требуем наложить мораторий на распродажу и действие устаревших проектов планировки».

При этом, рассказала Мальцева, местные жители с мэрией Новосибирска в качестве третьей стороны уже подавали иск к ДОМ.РФ в Советский районный суд, но проиграли и дело, и апелляцию. Теперь они готовы обращаться в Верховный суд. В целом же протесты против застройки этой территории идут с 2012 года, подчеркнула Василиса Мальцева.

