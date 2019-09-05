Жители Балластного карьера вышли на пикет против добычи песка рядом с их домами

«Власти области и города выдали лицензию на добычу песка именно в жилой зоне в микрорайоне. <...> Мы против этой разработки, полностью все жители. Мы не хотим, чтобы у нас среди микрорайона была песчаная буря. То есть у нас получается нарушится полностью экологическая обстановка во всём микрорайоне», — рассказала корреспонденту НГС представительница недовольных жильцов Анастасия Сергеева.

Сегодня, 5 сентября, у Дома офицеров в центре Новосибирска прошёл пикет жителей Балластного карьера. 14 жителей микрорайона выступили против ООО «Старица» — компании, которая собралась добывать песок рядом с их частными домами.

Сергеева добавила, что на месте болота специалисты обнаружили краснокнижных животных и растения, а песок, по её словам, не подходит для промышленных нужд.

«Мэрия нисколько не хочет защищать интересы своих жителей. То есть, во-первых, прошли два суда между мэрией и ООО "Старица", на которых "Старица" выигрывает суды, а мэрия проигрывает. Ни на одном суде мэрия не привлекает своих жителей», — объяснила Сергеева.

Генеральный директор ООО «Старица» Константин Хоруженко убеждён, что не все жители Балластного карьера против разработки песка.

«В результате нашей деятельности там образуется чистое озеро. На месте этой помойки с комарами, с бытовым мусором, многолетними отложениями бытовых отходов — там будет чистое озеро, <...> через четыре-пять лет. Разрабатывается этот участок недр, рекультивируются берега, и всё — мы уходим оттуда. Земля сдаётся назад мэрии», — рассказал Хоруженко.

Он добавил, что сейчас в проект вносятся изменения из-за дороги, которая ведёт к школе и поликлинике, но компания планирует приступить к разработке песка уже этой зимой.