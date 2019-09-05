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Жители Балластного карьера вышли на пикет против добычи песка рядом с их домами

В добывающей компании уверяют, что сейчас там болота и мусор, а будет чистое озеро

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На пикет у Дома офицеров вышли 14 человек

Фото: Александра Бруня / НГС

Сегодня, 5 сентября, у Дома офицеров в центре Новосибирска прошёл пикет жителей Балластного карьера. 14 жителей микрорайона выступили против ООО «Старица» — компании, которая собралась добывать песок рядом с их частными домами.

«Власти области и города выдали лицензию на добычу песка именно в жилой зоне в микрорайоне. <...> Мы против этой разработки, полностью все жители. Мы не хотим, чтобы у нас среди микрорайона была песчаная буря. То есть у нас получается нарушится полностью экологическая обстановка во всём микрорайоне», — рассказала корреспонденту НГС представительница недовольных жильцов Анастасия Сергеева.

Сергеева добавила, что на месте болота специалисты обнаружили краснокнижных животных и растения, а песок, по её словам, не подходит для промышленных нужд.

«Мэрия нисколько не хочет защищать интересы своих жителей. То есть, во-первых, прошли два суда между мэрией и ООО "Старица", на которых "Старица" выигрывает суды, а мэрия проигрывает. Ни на одном суде мэрия не привлекает своих жителей», — объяснила Сергеева.

Генеральный директор ООО «Старица» Константин Хоруженко убеждён, что не все жители Балластного карьера против разработки песка.

«В результате нашей деятельности там образуется чистое озеро. На месте этой помойки с комарами, с бытовым мусором, многолетними отложениями бытовых отходов — там будет чистое озеро, <...> через четыре-пять лет. Разрабатывается этот участок недр, рекультивируются берега, и всё — мы уходим оттуда. Земля сдаётся назад мэрии», — рассказал Хоруженко.

Он добавил, что сейчас в проект вносятся изменения из-за дороги, которая ведёт к школе и поликлинике, но компания планирует приступить к разработке песка уже этой зимой. 

Жители Балластного карьера в конце августа перекрыли дорогу в районе железнодорожного переезда от улицы Клубной. Они несколько дней не пускали всех не местных водителей. Своеобразный блокпост сооружали, чтобы не пускать на жилую улицу желающих объехать пробку, — иногда дело доходило даже до драк.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

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    5 сен 2019 в 19:30

    У меня одного складывается впечатление, что есть люди, которые прям любят митинги? Им даже повод не важен, лишь бы покривляться перед камерами

    Ель
    5 сен 2019 в 19:32

    Не думаю что они проводили экспертизу чтобы утверждать что это небезопасно , просто пенсионерам скучно на пенсии, развлекаются как могут.

    Фото пользователя
    5 сен 2019 в 19:33

    А мне все интересно кто пикетчикам дает плакатики? Они же не на ватмане рисованы, а типографская печать. Эти же деньги можно было бы потратить более продуктивно.