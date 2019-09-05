Из «Ауры» эвакуировали посетителей

«В 18:06 у одного из арендаторов ТРЦ "Аура" произошел технический сбой, сработали датчики пожарной сигнализации и был дан сигнал об эвакуации. Сотрудники торгового центра оперативно выявили и устранили неполадку», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе торгового центра.

Посетителей, по словам очевидцев, запустили назад очень быстро — меньше чем через 20 минут после эвакуации.

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