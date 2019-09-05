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Из «Ауры» эвакуировали посетителей

Посетителей пришлось вывести из ТЦ из-за поломки датчика пожарной сигнализации

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У одного из арендаторов ТЦ сломался датчик пожарной сигнализации

Фото: архив НГС

Вечером в четверг, 5 сентября, из новосибирского ТЦ «Аура» эвакуировали посетителей.

«В 18:06 у одного из арендаторов ТРЦ "Аура" произошел технический сбой, сработали датчики пожарной сигнализации и был дан сигнал об эвакуации. Сотрудники торгового центра оперативно выявили и устранили неполадку», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе торгового центра.

Видео: vk.com / incident_nsk

Посетителей, по словам очевидцев, запустили назад очень быстро — меньше чем через 20 минут после эвакуации.

Если у вас есть фото или видео с эвакуации, присылайте их в наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.

Последний раз из «Ауры» эвакуировали посетителей в середине августа. Тогда люди провели на улице больше часа.

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