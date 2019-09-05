У одного из арендаторов ТЦ сломался датчик пожарной сигнализации
Фото: архив НГС
Вечером в четверг, 5 сентября, из новосибирского ТЦ «Аура» эвакуировали посетителей.
«В 18:06 у одного из арендаторов ТРЦ "Аура" произошел технический сбой, сработали датчики пожарной сигнализации и был дан сигнал об эвакуации. Сотрудники торгового центра оперативно выявили и устранили неполадку», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе торгового центра.
Видео: vk.com / incident_nsk
Посетителей, по словам очевидцев, запустили назад очень быстро — меньше чем через 20 минут после эвакуации.
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Последний раз из «Ауры» эвакуировали посетителей в середине августа. Тогда люди провели на улице больше часа.