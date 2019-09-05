«Родникам теперь счастье»: на Фадеева появился светофор

Светофор проработал недолго — рабочие его только отлаживают
Фото: читатель Сергей
Сегодня, 5 сентября, на перекрёстке улицы Фадеева и Рекордного переулка в Калининском районе Новосибирска включили новый светофор.
«Видимо, пока в тестовом режиме, но красный свет горел 60 секунд, потом всё замигало и потухло. Смотрю, дядьки ковыряются, светофор подключают, пешеходных знаков наставили. Наконец-то родниковским наступило счастье, не прошло и пяти лет», — рассказал корреспонденту НГС житель улицы Фадеева Сергей.
Пробки на перекрёстке Фадеева, Окружной и Рекордного переулка появились с первых же дней после ввода второй очереди улицы Георгия Колонды.
В начале августа дорожные рабочие начали строительство и реконструкцию двух дорог до микрорайона Родники на общую сумму 258 миллионов рублей — это расширение улицы Кедровой и строительство нового участка, который соединит улицы Фадеева и Гребенщикова через железнодорожный переезд возле ТЦ «Лента».