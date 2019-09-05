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Дороги и транспорт

«Родникам теперь счастье»: на Фадеева появился светофор

На перекрёстке Фадеева, Окружной и Рекордного переулка всегда были пробки

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Светофор проработал недолго — рабочие его только отлаживают

Фото: читатель Сергей

Сегодня, 5 сентября, на перекрёстке улицы Фадеева и Рекордного переулка в Калининском районе Новосибирска включили новый светофор.

«Видимо, пока в тестовом режиме, но красный свет горел 60 секунд, потом всё замигало и потухло. Смотрю, дядьки ковыряются, светофор подключают, пешеходных знаков наставили. Наконец-то родниковским наступило счастье, не прошло и пяти лет», — рассказал корреспонденту НГС житель улицы Фадеева Сергей. 

Пробки на перекрёстке Фадеева, Окружной и Рекордного переулка появились с первых же дней после ввода второй очереди улицы Георгия Колонды

В начале августа дорожные рабочие начали строительство и реконструкцию двух дорог до микрорайона Родники на общую сумму 258 миллионов рублей — это расширение улицы Кедровой и строительство нового участка, который соединит улицы Фадеева и Гребенщикова через железнодорожный переезд возле ТЦ «Лента». 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    5 сен 2019 в 19:03

    Завтра проверим как лучше, без светофора, как раньше или с ним) Теоретически, теперь Родниковские будут добираться до пл. Калинина быстрее. Ранше пропускали Фадеева в обе стороны, а теперь будут на свой зеленый проезжать по несколько машин. Зато в обратную сторону вечером пробка будет больше, так как раньше все на Родники ехали по главной, а теперь будут тормозить на красный свет.

    5 сен 2019 в 19:07

    Пробки на перекрёстке Фадеева, Окружной и Рекордного переулка появились с первых же дней после ввода второй очереди улицы Георгия Колонды.
    Вот с этим не согласен. Просто до этого пробка стояла на Светлановской, вдоль Большой Медведицы,а теперь встала на Колонды.