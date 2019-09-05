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Томаш Гланц

профессор Университета Цюриха, филолог-славянист
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Томаш Гланц

профессор Университета Цюриха, филолог-славянист

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«Её талант известен не только в России»: профессор из Швейцарии попросил оставить дом Янки Дягилевой

Профессор Университета Цюриха Томаш Гланц, изучавший советскую культуру, высказал своё мнение

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Автор монографий и работ о российском андерграунде считает, что дом Янки Дягилевой нужно сохранить

Фото: Александр Ощепков

С творчеством Янки Дягилевой я познакомился только где-то в середине 1990-х. Это было неслучайно — я с конца 1980-х годов изучал неподцензурную советскую культуру, писал диплом, в том числе и о Лианозовской школе (творческое объединение поставангардистов, существовало с конца 1950-х до середины 1970-х годов, в группу входили как поэты, так и художники андерграунда. — Прим. ред.), московском концептуализме. После этого я следил за некоторыми перестроечными и постперестроечными публикациями, касающимися в том числе неофициальной культуры/андерграунда. Так мне удалось познакомиться с творчеством Егора Летова и Сергея Курёхина, с записями «Гражданской обороны». Тогда я впервые узнал о Янке.

Я считаю, что инициатива, которая предлагает включить имя и наследие Янки Дягилевой в топографию культурной памяти Новосибирска, Сибири и русской культуры в целом, является, на мой взгляд, правильной, обоснованной и заслуживающей поддержку.

Дягилева в своём творчестве озвучила настроение, мечты, опасения и разочарования своего поколения. При этом сделала это с необычайной проницательностью и глубиной. Неслучайно многие десятилетия после её смерти продолжает развиваться, с одной стороны, культурно-историческое и научное изучение её творчества и, с другой стороны, народная канонизация в виде особого спонтанного культа этой тонкой художницы, выразившей незаменимый, оригинальный взгляд не только на духовную атмосферу перестройки с точки зрения молодой творческой личности, но и в более широком смысле — на положение человека в окружающем его обществе.

Причём стоит подчеркнуть, что сила её таланта и убедительность художественной позиции воспринимается так чувствительно не только в России. Мне приходилось, например, выступить руководителем в Базельском университете в Швейцарии очень хорошей магистерской работы, которая включала в себя анализ творчества Янки Дягилевой, причём тему предложила сама студентка, заинтересовавшаяся необычным талантом певицы.

Другой хороший пример — вечера памяти Янки, которые проходят в Праге и в которых принимают участие вместе с русскоязычной публикой также и чехи, и международная публика.

Если в российском контексте Янку можно рассматривать на фоне карьеры Виктора Цоя, признанного сегодня классиком и культовой фигурой своего поколения, то в международном сопоставлении надо искать аналоги в таких кумирах, как Курт Кобейн или — из старшего поколения — Дженис Джоплин или Джим Моррисон.

Из всего сказанного следует, на мой взгляд, однозначное заключение: инициативы, направленные на музейную презентацию, исследование и интерпретацию жизни и творчества Янки Дягилевой, заслуживают однозначной поддержки публичных и государственных культурных институтов и их представителей. Её личность является важнейшей частью и гордостью российского культурного богатства.

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    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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      КОММЕНТАРИИ (55)

      Hex
      5 сен 2019 в 21:20

      Даже ни разу о ней до её смерти не слышал.

      Фото пользователя
      5 сен 2019 в 21:08

      Укрывайте и сберегайте у себя в стране дальше, профессор, деньги со всего мира, а сюда не суйтесь, сами разберёмся.

      Фото пользователя
      5 сен 2019 в 21:24

      кто эта Янка? Я кроме транса ничего не слушаю.....