Следователи возбудили третье дело против Михаила Абызова

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова: экс-чиновник попал под статью об отмывании денег.



«В отношении Абызова возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 174.1 УК РФ. Речь идет о сумме около 30 миллиардов рублей», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.



Эту информацию подтвердили и адвокаты Михаила Абызова.



«Защита полагает, что, не сумев за пять месяцев доказать совершение Абызовым мошенничества и организации преступного сообщества, следствие возбуждает новые дела по надуманным основаниям, чтобы продолжить оказывать давление на суд с целью наложения арестов на имущество юридических лиц, якобы имеющих отношение к Абызову, а также продления ему срока содержания под стражей», — заявил «Интерфаксу» адвокат экс-министра Александр Аснис.

