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Криминал
Арест министра Абызова

Следователи возбудили третье дело против Михаила Абызова

На этот раз экс-министра подозревают в отмывании денег

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На время расследования Михаила Абызова отправили в СИЗО

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова: экс-чиновник попал под статью об отмывании денег.

«В отношении Абызова возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 174.1 УК РФ. Речь идет о сумме около 30 миллиардов рублей», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Эту информацию подтвердили и адвокаты Михаила Абызова.

«Защита полагает, что, не сумев за пять месяцев доказать совершение Абызовым мошенничества и организации преступного сообщества, следствие возбуждает новые дела по надуманным основаниям, чтобы продолжить оказывать давление на суд с целью наложения арестов на имущество юридических лиц, якобы имеющих отношение к Абызову, а также продления ему срока содержания под стражей», — заявил «Интерфаксу» адвокат экс-министра Александр Аснис.

Ранее Михаил Абызов попал ещё под два уголовных дела. Сначала его отправили под арест в рамках дела о мошенничестве и создании преступного сообщества. Следователи заподозрили бывшего министра в хищении 4 миллиардов рублей у СИБЭКО и «Региональных электрических сетей» и выводе их за границу. Сделать это, по версии следствия, Абызову помогли пять человек, с которыми он организовал преступное сообщество.

А в конце августа стало известно о возбуждении против Абызова уголовного дела о незаконном предпринимательстве. По версии следствия, бывший чиновник обошёл нарушение запрета, наложенного на него как на члена правительства РФ, и в 2018 году лично и через доверенных лиц занимался бизнесом.

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Михаил Абызовотмывание денег

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    КОММЕНТАРИИ (21)

    характеристика
    5 сен 2019 в 18:05

    Если судить по результатам, то он занимался диверсионной деятельностью. Сначала разваливал энергосистему, затем доводил сети до полного развала, а позже занялся нагнетанием социальной напряженности и недовольства населения. А в остальном он примерный гражданин.

    Угу Угу
    5 сен 2019 в 18:07

    А жителям Новосибирска по барабану. Всё равно на выборы ни кто не пойдёт.

    Барабан
    5 сен 2019 в 18:16

    Мне все равно посадят его или отпустят,я лучше от этого жить не буду. Я просто не верю власти на 100% и мне все по барабану.