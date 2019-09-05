Следователи возбудили третье дело против Михаила Абызова

На время расследования Михаила Абызова отправили в СИЗО
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова: экс-чиновник попал под статью об отмывании денег.
«В отношении Абызова возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 174.1 УК РФ. Речь идет о сумме около 30 миллиардов рублей», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Эту информацию подтвердили и адвокаты Михаила Абызова.
«Защита полагает, что, не сумев за пять месяцев доказать совершение Абызовым мошенничества и организации преступного сообщества, следствие возбуждает новые дела по надуманным основаниям, чтобы продолжить оказывать давление на суд с целью наложения арестов на имущество юридических лиц, якобы имеющих отношение к Абызову, а также продления ему срока содержания под стражей», — заявил «Интерфаксу» адвокат экс-министра Александр Аснис.
Ранее Михаил Абызов попал ещё под два уголовных дела. Сначала его отправили под арест в рамках дела о мошенничестве и создании преступного сообщества. Следователи заподозрили бывшего министра в хищении 4 миллиардов рублей у СИБЭКО и «Региональных электрических сетей» и выводе их за границу. Сделать это, по версии следствия, Абызову помогли пять человек, с которыми он организовал преступное сообщество.
А в конце августа стало известно о возбуждении против Абызова уголовного дела о незаконном предпринимательстве. По версии следствия, бывший чиновник обошёл нарушение запрета, наложенного на него как на члена правительства РФ, и в 2018 году лично и через доверенных лиц занимался бизнесом.