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Я настаиваю! 10 рецептов настоек и наливок, которые согреют осенью

Разберемся, как и что готовить, чтобы побаловать себя и удивить гостей

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Пять минут на кухне, неделя-другая в ожидании и вуаля — холодные времена вы проживете в тёплой компании

Фото: Дарья Селенская

Домашние настойки — история для ленивых гурманов: технически готовить их не сложно, а вот вкус, насыщенность и цвет достойны высокой оценки профи. На форумах Сети городских порталов мы нашли десять нескучных и проверенных рецептов кустарных напитков, которые можно приготовить за один вечер из остатков урожая ягод и овощей.

Развлекаться в грядущие холода настойками и наливками — дело благородное, но всё же помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. А ещё это долгоиграющее хобби: закинуть всё нужное в банку можно за 15 минут, а вот ждать, когда напиток настоится — хоть до первого снега.

Наливка из смородины

Если на смородиновое варенье уже сил нет смотреть — пустите ягоды в наливку

Если на смородиновое варенье уже сил нет смотреть — пустите ягоды в наливку

На одном только варенье фантазия кулинаров-огородников не заканчивается. Ягоды можно заморозить, пустить в компот или сделать из них наливку. Для последней вам понадобятся:

  • смородина — 300 г;
  • сахар — 150 г;
  • вода — 200 мл;
  • водка (подойдет также самогон или спирт) — 0,5 л.

Зрелые ягоды смородины отправляем в бутылку и засахариваем слоями, последним слоем обязательно должен быть сахар. Ёмкость ставим в теплое место на трое суток. Дальше забродившую наливку встряхиваем и добавляем водку, алкоголь должен перекрывать ягоды на пару сантиметров.

Теперь самое сложное — два месяца ожидания. Все это время наливка должна храниться под плотной крышкой в темном месте, а когда время истечет, ее нужно отфильтровать через марлю или вату.

Очищенную наливку на четверть разбавляем водой, если получилась недостаточно сладкой — не бойтесь добавить сахар.

Сельдереевка

Поговаривают, что настойка на сельдерее по вкусу, мягко говоря, на любителя: жгучая, терпкая, словом, дамским напитком её не назовешь. Не назвать ее так и по другой причине: в народных рецептах сельдереевка — напиток «мужской силы», так что увлекаться ею особо не стоит — потому что любую силу надо использовать с умом.

Итак, на сельдереевку нам понадобится:

  • корень сельдерея — 500 г;
  • острый перец — 1 шт;
  • мёд — 1 ст. ложка;
  • водка или спирт.

Берём трехлитровую банку, наполовину закладываем ее сельдереем, заливаем спиртом (или водкой), добавляем мед и перец, оставляем при комнатной температуре. Через неделю настойку процеживаем и еще пару дней держим в холодильнике. После этого настойка процеживается еще раз и уже теперь готова к употреблению, советует нам автор рецепта.

Яблочная

Домашние яблоки пригодятся и в компоте, и в повидле, и в настойке

Домашние яблоки пригодятся и в компоте, и в повидле, и в настойке

Рецепт этой настойки прост и понятен, на приготовление уйдёт не больше пяти минут, гораздо больше — на ожидание. Нам понадобятся:

  • яблоки — 1 кг (автор рецепта авторитетно заявляет, что в эту настойку просятся два сорта: голден и грушовка);
  • корица — 1,5 палочки;
  • ванилин — по вкусу;
  • самогон — 3 л.

В трехлитровую банку наламываем корицу, нарезанные на дольки яблоки, добавляем ванилин на кончике ножа и заливаем полутора литрами спирта. Закрываем банку крышкой и убираем в темное место. Храним от семи до десяти дней при комнатной температуре, после чего сцеживаем настойку через марлю. Дальше по той же технологии настаиваем ещё одну партию, через семь-десять дней процеживаем её и смешиваем с первым настоем. Даем пару дней окрепнуть, а после этого можно подавать к столу.

Настойка получается лёгкой и ароматной и, несмотря на крепость, пьется легко.

Апельсиновый ликер

В отличие от других настоек, апельсиновому ликеру нужно несколько часов, чтобы настояться

В отличие от других настоек, апельсиновому ликеру нужно несколько часов, чтобы настояться

В отличие от прочих напитков настаивать апельсиновый ликер не надо неделями. Достаточно 15 минут на готовку и четырех часов ожидания. Так что, если вдруг запланировали домашний вечерок в хорошей компании, а в холодильнике завалялась пара апельсинов, вот тот самый рецепт, чтобы удивить гостей.

Берем:

  • апельсины — 2–3 штуки;
  • вино — 125 мл;
  • водка — 300 мл;
  • вода — 125 мл;
  • сахар — 200 г;
  • кориандр — щепотка.

Натираем цедру апельсина, из фруктов выжимаем сок. После этого в ковшик засыпаем сахар, вливаем воду и вино, доводим до кипения в течение десяти минут. В сироп засыпаем кориандр и цедру, вливаем сок и водку. Помешав, оставляем на четыре часа настаиваться.

Перед подачей процедить, украсить напиток веточкой мелиссы или мяты.

Настойка на рябине

Рябину выращивают или для красоты, или для настойки

Рябину выращивают или для красоты, или для настойки

Нестареющая алкогольная классика, для которой нам понадобятся:

  • ягоды рябины (лучше оранжевой) — 300 г;
  • сахар — четверть стакана;
  • водка — 1 л.

Все смешиваем в банке, закатываем крышкой и отправляем на неделю в темное место. Дальше — главный ритуал домашнего сомелье: каждый день трясем банку, переворачиваем ее со дна на крышку и обратно. Через неделю настойку сливаем, ягоды можно отправить на повторный настой, а можно выкинуть. А вот настойку — пить.

Черноплодовка

Ещё один рецепт-традиция наливки, заслуживший уважение на кухнях форумчан:

  • ягоды черноплодной рябины — 300 г;
  • сахар — 1 стакан;
  • спирт — 1 л;
  • вода — 1,5 литра.

В банку засыпаем ягоды, сверху — сахар, заливаем спиртом и водой. Закрываем наглухо банку крышкой и отправляем настаиваться на месяц при комнатной температуре. Уже на второй день будущая наливочка будет набирать цвет, а к концу настоя и вовсе станет насыщенно красной (и, что уж кокетничать, — крепкой). Чтобы смягчить вкус, знатоки советуют добавить лимон или мед.

Малиновая настойка

Малину при желании можно заменить любой другой ягодой

Малину при желании можно заменить любой другой ягодой

Автор рецепта утверждает, что напиток — легкий и «девочковый». А если у вас с малиной нелюбовь, ягоду можно заменить на любую другую — смородину, облепиху, вишню и так далее. В исходном рецепте нужно:

  • малина — 400 г;
  • лимон — 1 шт;
  • водка — 300 мл;
  • сахар — по вкусу;
  • листья базилика — пучок.

Снимаем цедру с лимона, растираем ее с листьями базилика и щепоткой сахара в ступке. Дальше в блендере перетираем смесь с малиной, добавляем еще сахар и взбиваем до консистенции каши.

Кашицу пропускаем через сито, заливаем водкой и даем настояться ночь. Подаем настойку холодной.

Мятная настойка

Несколько листиков мяты дадут напитку вкус и изумрудный оттенок

Несколько листиков мяты дадут напитку вкус и изумрудный оттенок

Просто, быстро и с гарантированным результатом. Приготовьте на столе:

  • листья мяты — 50 г;
  • водка — 1 л.

Мяту измельчаем, заливаем алкоголем и отправляем настаиваться две недели. По готовности процеживаем. Настойку с изумрудным оттенком подаем в красивом графине или бутылочке. При желании напиток можно чуть подсластить или добавить в него корицы — вкус будет насыщеннее.

Настойка на чабреце

Самогон с чабрецом настаивайте минимум десять дней, передержите — не страшно, будет только мягче

Самогон с чабрецом настаивайте минимум десять дней, передержите — не страшно, будет только мягче

Фирменный рецепт настойки нам подсказал шеф, имя которого мы обещали не разглашать. Нам понадобится:

  • самогон — 3 л;
  • чабрец — 250 г.

Всё отправляем в банку и ждем минимум десять дней (оптимальный срок, но можно подержать и подольше — тем мягче на вкус будет напиток). Запах самогона улетучивается, остается лишь приятный травяной вкус.

Настойка на чабреце — антиалкогольная, в народе ее используют для профилактики алкоголизма. Пить такую следует не стопками, а по чуть-чуть — по 20 капель три раза в день до еды.

Вино из крыжовника

Ягоды в гигантских количествах можно пустить на вино. Из крыжовника, кстати, вино получается особенно вкусное — наши форумчане уже оценили

Ягоды в гигантских количествах можно пустить на вино. Из крыжовника, кстати, вино получается особенно вкусное — наши форумчане уже оценили

Автор рецепта предлагает готовить сразу промышленную партию — ингредиенты рассчитаны на двадцать литров напитка. Так что, если вы не готовы согреваться вином из крыжовника всю зиму, уменьшите массу ингредиентов. А если готовы — приготовьте:

  • крыжовник — 6,5 кг;
  • сахар — 6,5 кг;
  • вода — 6,5 кг;
  • яблоки — 2 шт (или винные дрожжи).

Ягоды перебираем, не моем, добавляем к ним воду и сахар, тщательно перемешиваем. Добавляем винные дрожжи или нарезанные яблоки, предварительно вырезав у них сердцевину.

На брожение уйдет полтора-два месяца, через это время снимем с вина осадок, помешаем и отправим еще на пару дней в прохладное место. Процеживаем во второй раз, разливаем по бутылкам и отправляем в холодильник или погреб — хранить такое вино нужно при температуре не выше 12 градусов.

Кстати, кроме наливок и настоек ягоды можно жарить — однажды мы рассказывали вам нескучные рецепты, проверенные форумчанами. Если и этого мало, загляните вот в эту статью: здесь пять рецептов холодных супов (в том числе с ягодами). Если алкогольные напитки — не ваша история, читайте шесть лёгких рецептов домашнего кваса.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    8 сен 2019 в 09:19

    Из всего что перечислили ,выбираю то что прозвучало вскользь-заморозить ягоду в холодильнике Объясню почему-наливки не употребляю,но вот вареники с ягодой люблю:)) И ещё, очень вкусно, когда в бокал вина добавляешь пару ягодок (клубники, вишни-побольше)От замороженной ягоды, брошенной в бокал идёт шипение и вино становится прохладным:)В шампанское тоже хорошо, но я не люблю его, хотя и вино не особо, но иногда могу позволить себе, но очень редко.

    8 сен 2019 в 11:49

    А как же вино из одуванчиков?