Я настаиваю! 10 рецептов настоек и наливок, которые согреют осенью

Пять минут на кухне, неделя-другая в ожидании и вуаля — холодные времена вы проживете в тёплой компании
Фото: Дарья Селенская
Домашние настойки — история для ленивых гурманов: технически готовить их не сложно, а вот вкус, насыщенность и цвет достойны высокой оценки профи. На форумах Сети городских порталов мы нашли десять нескучных и проверенных рецептов кустарных напитков, которые можно приготовить за один вечер из остатков урожая ягод и овощей.
Развлекаться в грядущие холода настойками и наливками — дело благородное, но всё же помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. А ещё это долгоиграющее хобби: закинуть всё нужное в банку можно за 15 минут, а вот ждать, когда напиток настоится — хоть до первого снега.
Наливка из смородины
На одном только варенье фантазия кулинаров-огородников не заканчивается. Ягоды можно заморозить, пустить в компот или сделать из них наливку. Для последней вам понадобятся:
- смородина — 300 г;
- сахар — 150 г;
- вода — 200 мл;
- водка (подойдет также самогон или спирт) — 0,5 л.
Зрелые ягоды смородины отправляем в бутылку и засахариваем слоями, последним слоем обязательно должен быть сахар. Ёмкость ставим в теплое место на трое суток. Дальше забродившую наливку встряхиваем и добавляем водку, алкоголь должен перекрывать ягоды на пару сантиметров.
Теперь самое сложное — два месяца ожидания. Все это время наливка должна храниться под плотной крышкой в темном месте, а когда время истечет, ее нужно отфильтровать через марлю или вату.
Очищенную наливку на четверть разбавляем водой, если получилась недостаточно сладкой — не бойтесь добавить сахар.
Сельдереевка
Поговаривают, что настойка на сельдерее по вкусу, мягко говоря, на любителя: жгучая, терпкая, словом, дамским напитком её не назовешь. Не назвать ее так и по другой причине: в народных рецептах сельдереевка — напиток «мужской силы», так что увлекаться ею особо не стоит — потому что любую силу надо использовать с умом.
Итак, на сельдереевку нам понадобится:
- корень сельдерея — 500 г;
- острый перец — 1 шт;
- мёд — 1 ст. ложка;
- водка или спирт.
Берём трехлитровую банку, наполовину закладываем ее сельдереем, заливаем спиртом (или водкой), добавляем мед и перец, оставляем при комнатной температуре. Через неделю настойку процеживаем и еще пару дней держим в холодильнике. После этого настойка процеживается еще раз и уже теперь готова к употреблению, советует нам автор рецепта.
Яблочная
Рецепт этой настойки прост и понятен, на приготовление уйдёт не больше пяти минут, гораздо больше — на ожидание. Нам понадобятся:
- яблоки — 1 кг (автор рецепта авторитетно заявляет, что в эту настойку просятся два сорта: голден и грушовка);
- корица — 1,5 палочки;
- ванилин — по вкусу;
- самогон — 3 л.
В трехлитровую банку наламываем корицу, нарезанные на дольки яблоки, добавляем ванилин на кончике ножа и заливаем полутора литрами спирта. Закрываем банку крышкой и убираем в темное место. Храним от семи до десяти дней при комнатной температуре, после чего сцеживаем настойку через марлю. Дальше по той же технологии настаиваем ещё одну партию, через семь-десять дней процеживаем её и смешиваем с первым настоем. Даем пару дней окрепнуть, а после этого можно подавать к столу.
Настойка получается лёгкой и ароматной и, несмотря на крепость, пьется легко.
Апельсиновый ликер
В отличие от прочих напитков настаивать апельсиновый ликер не надо неделями. Достаточно 15 минут на готовку и четырех часов ожидания. Так что, если вдруг запланировали домашний вечерок в хорошей компании, а в холодильнике завалялась пара апельсинов, вот тот самый рецепт, чтобы удивить гостей.
Берем:
- апельсины — 2–3 штуки;
- вино — 125 мл;
- водка — 300 мл;
- вода — 125 мл;
- сахар — 200 г;
- кориандр — щепотка.
Натираем цедру апельсина, из фруктов выжимаем сок. После этого в ковшик засыпаем сахар, вливаем воду и вино, доводим до кипения в течение десяти минут. В сироп засыпаем кориандр и цедру, вливаем сок и водку. Помешав, оставляем на четыре часа настаиваться.
Перед подачей процедить, украсить напиток веточкой мелиссы или мяты.
Настойка на рябине
Нестареющая алкогольная классика, для которой нам понадобятся:
- ягоды рябины (лучше оранжевой) — 300 г;
- сахар — четверть стакана;
- водка — 1 л.
Все смешиваем в банке, закатываем крышкой и отправляем на неделю в темное место. Дальше — главный ритуал домашнего сомелье: каждый день трясем банку, переворачиваем ее со дна на крышку и обратно. Через неделю настойку сливаем, ягоды можно отправить на повторный настой, а можно выкинуть. А вот настойку — пить.
Черноплодовка
Ещё один рецепт-традиция наливки, заслуживший уважение на кухнях форумчан:
- ягоды черноплодной рябины — 300 г;
- сахар — 1 стакан;
- спирт — 1 л;
- вода — 1,5 литра.
В банку засыпаем ягоды, сверху — сахар, заливаем спиртом и водой. Закрываем наглухо банку крышкой и отправляем настаиваться на месяц при комнатной температуре. Уже на второй день будущая наливочка будет набирать цвет, а к концу настоя и вовсе станет насыщенно красной (и, что уж кокетничать, — крепкой). Чтобы смягчить вкус, знатоки советуют добавить лимон или мед.
Малиновая настойка
Автор рецепта утверждает, что напиток — легкий и «девочковый». А если у вас с малиной нелюбовь, ягоду можно заменить на любую другую — смородину, облепиху, вишню и так далее. В исходном рецепте нужно:
- малина — 400 г;
- лимон — 1 шт;
- водка — 300 мл;
- сахар — по вкусу;
- листья базилика — пучок.
Снимаем цедру с лимона, растираем ее с листьями базилика и щепоткой сахара в ступке. Дальше в блендере перетираем смесь с малиной, добавляем еще сахар и взбиваем до консистенции каши.
Кашицу пропускаем через сито, заливаем водкой и даем настояться ночь. Подаем настойку холодной.
Мятная настойка
Просто, быстро и с гарантированным результатом. Приготовьте на столе:
- листья мяты — 50 г;
- водка — 1 л.
Мяту измельчаем, заливаем алкоголем и отправляем настаиваться две недели. По готовности процеживаем. Настойку с изумрудным оттенком подаем в красивом графине или бутылочке. При желании напиток можно чуть подсластить или добавить в него корицы — вкус будет насыщеннее.
Настойка на чабреце
Фирменный рецепт настойки нам подсказал шеф, имя которого мы обещали не разглашать. Нам понадобится:
- самогон — 3 л;
- чабрец — 250 г.
Всё отправляем в банку и ждем минимум десять дней (оптимальный срок, но можно подержать и подольше — тем мягче на вкус будет напиток). Запах самогона улетучивается, остается лишь приятный травяной вкус.
Настойка на чабреце — антиалкогольная, в народе ее используют для профилактики алкоголизма. Пить такую следует не стопками, а по чуть-чуть — по 20 капель три раза в день до еды.
Вино из крыжовника
Автор рецепта предлагает готовить сразу промышленную партию — ингредиенты рассчитаны на двадцать литров напитка. Так что, если вы не готовы согреваться вином из крыжовника всю зиму, уменьшите массу ингредиентов. А если готовы — приготовьте:
- крыжовник — 6,5 кг;
- сахар — 6,5 кг;
- вода — 6,5 кг;
- яблоки — 2 шт (или винные дрожжи).
Ягоды перебираем, не моем, добавляем к ним воду и сахар, тщательно перемешиваем. Добавляем винные дрожжи или нарезанные яблоки, предварительно вырезав у них сердцевину.
На брожение уйдет полтора-два месяца, через это время снимем с вина осадок, помешаем и отправим еще на пару дней в прохладное место. Процеживаем во второй раз, разливаем по бутылкам и отправляем в холодильник или погреб — хранить такое вино нужно при температуре не выше 12 градусов.
Кстати, кроме наливок и настоек ягоды можно жарить — однажды мы рассказывали вам нескучные рецепты, проверенные форумчанами. Если и этого мало, загляните вот в эту статью: здесь пять рецептов холодных супов (в том числе с ягодами). Если алкогольные напитки — не ваша история, читайте шесть лёгких рецептов домашнего кваса.