Я настаиваю! 10 рецептов настоек и наливок, которые согреют осенью

Пять минут на кухне, неделя-другая в ожидании и вуаля — холодные времена вы проживете в тёплой компании

Домашние настойки — история для ленивых гурманов: технически готовить их не сложно, а вот вкус, насыщенность и цвет достойны высокой оценки профи. На форумах Сети городских порталов мы нашли десять нескучных и проверенных рецептов кустарных напитков, которые можно приготовить за один вечер из остатков урожая ягод и овощей.

Развлекаться в грядущие холода настойками и наливками — дело благородное, но всё же помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. А ещё это долгоиграющее хобби: закинуть всё нужное в банку можно за 15 минут, а вот ждать, когда напиток настоится — хоть до первого снега.

Наливка из смородины



Если на смородиновое варенье уже сил нет смотреть — пустите ягоды в наливку Фото: Александра Савельева / 76.RU

На одном только варенье фантазия кулинаров-огородников не заканчивается. Ягоды можно заморозить, пустить в компот или сделать из них наливку. Для последней вам понадобятся:

смородина — 300 г;

сахар — 150 г;



вода — 200 мл;



водка (подойдет также самогон или спирт) — 0,5 л.

Зрелые ягоды смородины отправляем в бутылку и засахариваем слоями, последним слоем обязательно должен быть сахар. Ёмкость ставим в теплое место на трое суток. Дальше забродившую наливку встряхиваем и добавляем водку, алкоголь должен перекрывать ягоды на пару сантиметров.

Теперь самое сложное — два месяца ожидания. Все это время наливка должна храниться под плотной крышкой в темном месте, а когда время истечет, ее нужно отфильтровать через марлю или вату.

Очищенную наливку на четверть разбавляем водой, если получилась недостаточно сладкой — не бойтесь добавить сахар. Сельдереевка

Поговаривают, что настойка на сельдерее по вкусу, мягко говоря, на любителя: жгучая, терпкая, словом, дамским напитком её не назовешь. Не назвать ее так и по другой причине: в народных рецептах сельдереевка — напиток «мужской силы», так что увлекаться ею особо не стоит — потому что любую силу надо использовать с умом.



Итак, на сельдереевку нам понадобится:

корень сельдерея — 500 г;

острый перец — 1 шт;



мёд — 1 ст. ложка;



водка или спирт.

Берём трехлитровую банку, наполовину закладываем ее сельдереем, заливаем спиртом (или водкой), добавляем мед и перец, оставляем при комнатной температуре. Через неделю настойку процеживаем и еще пару дней держим в холодильнике. После этого настойка процеживается еще раз и уже теперь готова к употреблению, советует нам автор рецепта. Яблочная



Домашние яблоки пригодятся и в компоте, и в повидле, и в настойке Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Рецепт этой настойки прост и понятен, на приготовление уйдёт не больше пяти минут, гораздо больше — на ожидание. Нам понадобятся:

яблоки — 1 кг (автор рецепта авторитетно заявляет, что в эту настойку просятся два сорта: голден и грушовка);

корица — 1,5 палочки;



ванилин — по вкусу;



самогон — 3 л.

В трехлитровую банку наламываем корицу, нарезанные на дольки яблоки, добавляем ванилин на кончике ножа и заливаем полутора литрами спирта. Закрываем банку крышкой и убираем в темное место. Храним от семи до десяти дней при комнатной температуре, после чего сцеживаем настойку через марлю. Дальше по той же технологии настаиваем ещё одну партию, через семь-десять дней процеживаем её и смешиваем с первым настоем. Даем пару дней окрепнуть, а после этого можно подавать к столу.



Настойка получается лёгкой и ароматной и, несмотря на крепость, пьется легко.

Апельсиновый ликер



В отличие от других настоек, апельсиновому ликеру нужно несколько часов, чтобы настояться Фото: пользователь HaHaДemon / форум E1.RU

В отличие от прочих напитков настаивать апельсиновый ликер не надо неделями. Достаточно 15 минут на готовку и четырех часов ожидания. Так что, если вдруг запланировали домашний вечерок в хорошей компании, а в холодильнике завалялась пара апельсинов, вот тот самый рецепт, чтобы удивить гостей.

Берем:

апельсины — 2–3 штуки;

вино — 125 мл;

водка — 300 мл;

вода — 125 мл;

сахар — 200 г;

кориандр — щепотка.

Натираем цедру апельсина, из фруктов выжимаем сок. После этого в ковшик засыпаем сахар, вливаем воду и вино, доводим до кипения в течение десяти минут. В сироп засыпаем кориандр и цедру, вливаем сок и водку. Помешав, оставляем на четыре часа настаиваться.

Перед подачей процедить, украсить напиток веточкой мелиссы или мяты.

Настойка на рябине



Рябину выращивают или для красоты, или для настойки Фото: Артём Краснов / 74.RU

Нестареющая алкогольная классика, для которой нам понадобятся:

ягоды рябины (лучше оранжевой) — 300 г;

сахар — четверть стакана;

водка — 1 л.

Все смешиваем в банке, закатываем крышкой и отправляем на неделю в темное место. Дальше — главный ритуал домашнего сомелье: каждый день трясем банку, переворачиваем ее со дна на крышку и обратно. Через неделю настойку сливаем, ягоды можно отправить на повторный настой, а можно выкинуть. А вот настойку — пить.

Черноплодовка

Ещё один рецепт-традиция наливки, заслуживший уважение на кухнях форумчан: ягоды черноплодной рябины — 300 г;



сахар — 1 стакан;

спирт — 1 л;

вода — 1,5 литра.

В банку засыпаем ягоды, сверху — сахар, заливаем спиртом и водой. Закрываем наглухо банку крышкой и отправляем настаиваться на месяц при комнатной температуре. Уже на второй день будущая наливочка будет набирать цвет, а к концу настоя и вовсе станет насыщенно красной (и, что уж кокетничать, — крепкой). Чтобы смягчить вкус, знатоки советуют добавить лимон или мед. Малиновая настойка



Малину при желании можно заменить любой другой ягодой Фото: пользователь HaHaДemon / форум E1.RU

Автор рецепта утверждает, что напиток — легкий и «девочковый». А если у вас с малиной нелюбовь, ягоду можно заменить на любую другую — смородину, облепиху, вишню и так далее. В исходном рецепте нужно:

малина — 400 г;

лимон — 1 шт;

водка — 300 мл;

сахар — по вкусу;



листья базилика — пучок.

Снимаем цедру с лимона, растираем ее с листьями базилика и щепоткой сахара в ступке. Дальше в блендере перетираем смесь с малиной, добавляем еще сахар и взбиваем до консистенции каши.



Кашицу пропускаем через сито, заливаем водкой и даем настояться ночь. Подаем настойку холодной. Мятная настойка



Несколько листиков мяты дадут напитку вкус и изумрудный оттенок Фото: Дарья Селенская

Просто, быстро и с гарантированным результатом. Приготовьте на столе:

листья мяты — 50 г;

водка — 1 л. Мяту измельчаем, заливаем алкоголем и отправляем настаиваться две недели. По готовности процеживаем. Настойку с изумрудным оттенком подаем в красивом графине или бутылочке. При желании напиток можно чуть подсластить или добавить в него корицы — вкус будет насыщеннее.

Настойка на чабреце



Самогон с чабрецом настаивайте минимум десять дней, передержите — не страшно, будет только мягче Фото: читатель E1.RU

Фирменный рецепт настойки нам подсказал шеф, имя которого мы обещали не разглашать. Нам понадобится:

самогон — 3 л;

чабрец — 250 г.

Всё отправляем в банку и ждем минимум десять дней (оптимальный срок, но можно подержать и подольше — тем мягче на вкус будет напиток). Запах самогона улетучивается, остается лишь приятный травяной вкус.

Настойка на чабреце — антиалкогольная, в народе ее используют для профилактики алкоголизма. Пить такую следует не стопками, а по чуть-чуть — по 20 капель три раза в день до еды.



Вино из крыжовника



Ягоды в гигантских количествах можно пустить на вино. Из крыжовника, кстати, вино получается особенно вкусное — наши форумчане уже оценили Фото: Илья Бархатов / 74.RU