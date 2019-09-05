Жители Нижней Ельцовки вышли на пикет против стройки в уникальном бору

Днём 5 сентября около десяти жителей Нижней Ельцовки вышли на пикет к зданию театра «Глобус» в центре Новосибирска — они требовали моратория на строительство в сосновом бору на месте бывшего детского лагеря «Юный медик».



«Долгое время он стоял заброшенным, в 2014 году его незаконно перезонировали сначала в земли сельхозназначения, потом в жилищную застройку. Там собираются построить несколько многоэтажных домов, 4 или 5, — рассказала участница пикета Оксана Бабенко. — Участок находится на склоне, к нему на тех же слушаниях было прирезано около 4 га бора — это уникальный бор-брусничник, часть ленточных боров. Они находятся на древнем море, для нашей местности это уникальное явление, потому что у нас должна быть лесостепь».

