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Жители Нижней Ельцовки вышли на пикет против стройки в уникальном бору

Строительство может привести к техногенной катастрофе, считают участники пикета

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На пикет вышло около десятка жителей Нижней Ельцовки

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Днём 5 сентября около десяти жителей Нижней Ельцовки вышли на пикет к зданию театра «Глобус» в центре Новосибирска — они требовали моратория на строительство в сосновом бору на месте бывшего детского лагеря «Юный медик».

«Долгое время он стоял заброшенным, в 2014 году его незаконно перезонировали сначала в земли сельхозназначения, потом в жилищную застройку. Там собираются построить несколько многоэтажных домов, 4 или 5, — рассказала участница пикета Оксана Бабенко. — Участок находится на склоне, к нему на тех же слушаниях было прирезано около 4 га бора — это уникальный бор-брусничник, часть ленточных боров. Они находятся на древнем море, для нашей местности это уникальное явление, потому что у нас должна быть лесостепь».

Участники пикета считают публичные слушания, которые перезонировали лес в зону для жилищного строительства, незаконными

Участники пикета считают публичные слушания, которые перезонировали лес в зону для жилищного строительства, незаконными

Как рассказала организатор пикета Василиса Мальцева, инициативная группа жителей неоднократно обращалась в прокуратуру с требованием проверить законность перезонирования участка и присоединения к нему части леса, но получали только отписки.

Оксана Бабенко также отметила, что рядом с участком проходит газопровод, который из-за строительных работ может оказаться повреждён — тогда соседние 9-этажные дома «накроет взрывом». 

Жители Нижней Ельцовки рассчитывают привлечь к проблеме внимание властей, в том числе полпреда президента Сергея Меняйло, и добиться возвращения теперь уже частной территории зон Р-1 (городские леса) и Р-2 (зона природных ландшафтов).

Нижняя Ельцовка не впервые становится спорной территорией: в 2017 году местные жители выступали против строительства здесь трассы Восточного обхода, а в прошлом году — против застройки поймы реки Нижняя Ельцовка.

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    КОММЕНТАРИИ (62)

    Умка
    5 сен 2019 в 17:19

    Земли сельхоз назначения это же чаще всего поля. Их сейчас часто отдают под застройку, так что нечего мутить воду своими плакатами.

    Зоя
    5 сен 2019 в 17:31

    Взрослые люди, а все плакаты рисуют, лучше время потратьте и сходите в нужные органы , выясните насколько там все законно и что можно сделать чтобы сохранить бор.

    Саня
    5 сен 2019 в 17:24

    Опять всякие бездельники пикеты устраивают. Заняться людям нечем? Такая погода на улице, погуляйте лучше