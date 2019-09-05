Жители Нижней Ельцовки вышли на пикет против стройки в уникальном бору

На пикет вышло около десятка жителей Нижней Ельцовки
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Днём 5 сентября около десяти жителей Нижней Ельцовки вышли на пикет к зданию театра «Глобус» в центре Новосибирска — они требовали моратория на строительство в сосновом бору на месте бывшего детского лагеря «Юный медик».
«Долгое время он стоял заброшенным, в 2014 году его незаконно перезонировали сначала в земли сельхозназначения, потом в жилищную застройку. Там собираются построить несколько многоэтажных домов, 4 или 5, — рассказала участница пикета Оксана Бабенко. — Участок находится на склоне, к нему на тех же слушаниях было прирезано около 4 га бора — это уникальный бор-брусничник, часть ленточных боров. Они находятся на древнем море, для нашей местности это уникальное явление, потому что у нас должна быть лесостепь».
Как рассказала организатор пикета Василиса Мальцева, инициативная группа жителей неоднократно обращалась в прокуратуру с требованием проверить законность перезонирования участка и присоединения к нему части леса, но получали только отписки.
Оксана Бабенко также отметила, что рядом с участком проходит газопровод, который из-за строительных работ может оказаться повреждён — тогда соседние 9-этажные дома «накроет взрывом».
Жители Нижней Ельцовки рассчитывают привлечь к проблеме внимание властей, в том числе полпреда президента Сергея Меняйло, и добиться возвращения теперь уже частной территории зон Р-1 (городские леса) и Р-2 (зона природных ландшафтов).
Нижняя Ельцовка не впервые становится спорной территорией: в 2017 году местные жители выступали против строительства здесь трассы Восточного обхода, а в прошлом году — против застройки поймы реки Нижняя Ельцовка.