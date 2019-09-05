Три года договаривались: кредиторы обанкротившегося «Лиотеха» заключили мировое соглашение

Кредиторы новосибирского ООО «Энергетические решения» (юридическое лицо завода «Лиотех». — Прим. ред.) смогли согласовать условия мирового соглашения.

В «Роснано» корреспонденту НГС подтвердили, что документ полностью готов.



«30 августа на собрании кредиторов ООО "Энергорешения" было принято решение о заключении мирового соглашения в деле о банкротстве», — ответили в пресс-службе «Роснано».

Сейчас соглашение ждёт одобрения в суде.

«Условия пока являются конфиденциальными, так как мировое соглашение ещё подлежит утверждению Арбитражным судом, но отмечу, что они учитывают интересы всех кредиторов. Предполагаем, что заседание суда по рассмотрению мирового соглашения состоится до конца сентября», — рассказала корреспонденту НГС уполномоченная на подписание мирового соглашения от имени кредиторов Юлия Костюченкова.

