Три года договаривались: кредиторы обанкротившегося «Лиотеха» заключили мировое соглашение

В 2016 году завод «Лиотех» под Новосибирском, несмотря на банкротство, начал выпускать литий-ионные аккумуляторы с улучшенными характеристиками
Фото: Стас Соколов / НГС
Кредиторы новосибирского ООО «Энергетические решения» (юридическое лицо завода «Лиотех». — Прим. ред.) смогли согласовать условия мирового соглашения.
В «Роснано» корреспонденту НГС подтвердили, что документ полностью готов.
«30 августа на собрании кредиторов ООО "Энергорешения" было принято решение о заключении мирового соглашения в деле о банкротстве», — ответили в пресс-службе «Роснано».
Сейчас соглашение ждёт одобрения в суде.
«Условия пока являются конфиденциальными, так как мировое соглашение ещё подлежит утверждению Арбитражным судом, но отмечу, что они учитывают интересы всех кредиторов. Предполагаем, что заседание суда по рассмотрению мирового соглашения состоится до конца сентября», — рассказала корреспонденту НГС уполномоченная на подписание мирового соглашения от имени кредиторов Юлия Костюченкова.
Основным кредитором бывшего «Лиотеха» является «Роснано». По данным на декабрь прошлого года, общая задолженность завода перед кредиторами составляла 7,7 миллиарда рублей.
В 2016 году обанкротившийся завод «Лиотех» под Новосибирском начал выпускать литий-ионные аккумуляторы.
Завод «Лиотех» был создан в апреле 2010 года как совместное предприятие «Роснано» и китайской Thunder Sky по производству литий-ионных батарей на основе разработок китайской компании. В августе 2016 года Арбитражный суд Новосибирска признал ООО «Энергетические решения» (бывший «Лиотех») банкротом и ввёл на предприятии конкурсное производство.