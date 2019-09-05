В Facebook слили документ об отставке главного следователя областной полиции — МВД это опровергает

В социальной сети Facebook опубликовали результаты проверки, проведённой МВД России по Новосибирской области — в ней оказалось ходатайство с просьбой отстранить начальника Главного следственного управления областного управления МВД Андрея Неупокоева от должности.

Первоначально информацию о возможной отставке Неупокоева опубликовал в Facebook предприниматель Сергей Гигин. Спустя несколько дней пользователь Алёна Пятенок опубликовала скан одной из страниц документа следственной проверки.

Как говорится в документе следственной проверки, часть которой опубликовали пользователи в соцсетях, полиция предложила ходатайствовать перед министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым о том, чтобы материалы об отстранении от должности и увольнении Неупокоева из МВД были переданы президенту Владимиру Путину.