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В Facebook слили документ об отставке главного следователя областной полиции — МВД это опровергает

Андрей Неупокоев продолжает работать в областном управлении МВД

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Документ проверки попал в соцсети — в нём сказано об отстранении Неупокоева от должности

Фото: 54.мвд.рф

В социальной сети Facebook опубликовали результаты проверки, проведённой МВД России по Новосибирской области — в ней оказалось ходатайство с просьбой отстранить начальника Главного следственного управления областного управления МВД Андрея Неупокоева от должности.

Первоначально информацию о возможной отставке Неупокоева опубликовал в Facebook предприниматель Сергей Гигин. Спустя несколько дней пользователь Алёна Пятенок опубликовала скан одной из страниц документа следственной проверки.

Как говорится в документе следственной проверки, часть которой опубликовали пользователи в соцсетях, полиция предложила ходатайствовать перед министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым о том, чтобы материалы об отстранении от должности и увольнении Неупокоева из МВД были переданы президенту Владимиру Путину.

«В связи с неоднократным нарушением служебной дисциплины при наличии у сотрудника дисциплинарного взыскания, наложенного в письменной форме приказом руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченного руководителя», — говорится в документе.

В то же время в пресс-службе МВД России по Новосибирской области информацию о готовящейся отставке Неупокоева не подтвердили. 

«В настоящее время Андрей Павлович исполняет свои обязанности», — добавили в ведомстве.

Неупокоев является заместителем начальника МВД и возглавляет Главное следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области с 2017 года. На эту должность его назначил Владимир Путин.

В мае МВД раскрыло доходы своих служащих. Согласно данным ведомства, Неупокоев заработал в 2018 году почти 2,4 миллиона рублей — за год его доход вырос практически на миллион рублей. В собственности полицейского небольшая доля земельного участка площадью 100 тысяч квадратов и гараж, а в пользовании — три квартиры площадью от 35,7 до 112,4 кв. м.

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ТЕГИ

отставки и назначенияполиция

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    Гость
    5 сен 2019 в 16:31

    Они всегда всё упорно опровергают до тех пор, пока это не случится, пока не станет невозможно скрывать либо пока это не потеряет смысл.
    Бывало, что признавались только год спустя в фильме на первом канале.

    5 сен 2019 в 16:34

    ну дайте же заработать людям, только освоился человек, а ему уже на выход показывают)))

    Греча
    5 сен 2019 в 16:24

    Меня слили везде, поэтому я тут ною. )