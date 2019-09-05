В Facebook слили документ об отставке главного следователя областной полиции — МВД это опровергает

Документ проверки попал в соцсети — в нём сказано об отстранении Неупокоева от должности
Фото: 54.мвд.рф
В социальной сети Facebook опубликовали результаты проверки, проведённой МВД России по Новосибирской области — в ней оказалось ходатайство с просьбой отстранить начальника Главного следственного управления областного управления МВД Андрея Неупокоева от должности.
Первоначально информацию о возможной отставке Неупокоева опубликовал в Facebook предприниматель Сергей Гигин. Спустя несколько дней пользователь Алёна Пятенок опубликовала скан одной из страниц документа следственной проверки.
Как говорится в документе следственной проверки, часть которой опубликовали пользователи в соцсетях, полиция предложила ходатайствовать перед министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым о том, чтобы материалы об отстранении от должности и увольнении Неупокоева из МВД были переданы президенту Владимиру Путину.
«В связи с неоднократным нарушением служебной дисциплины при наличии у сотрудника дисциплинарного взыскания, наложенного в письменной форме приказом руководителя федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченного руководителя», — говорится в документе.
В то же время в пресс-службе МВД России по Новосибирской области информацию о готовящейся отставке Неупокоева не подтвердили.
«В настоящее время Андрей Павлович исполняет свои обязанности», — добавили в ведомстве.
Неупокоев является заместителем начальника МВД и возглавляет Главное следственное управление ГУ МВД России по Новосибирской области с 2017 года. На эту должность его назначил Владимир Путин.
В мае МВД раскрыло доходы своих служащих. Согласно данным ведомства, Неупокоев заработал в 2018 году почти 2,4 миллиона рублей — за год его доход вырос практически на миллион рублей. В собственности полицейского небольшая доля земельного участка площадью 100 тысяч квадратов и гараж, а в пользовании — три квартиры площадью от 35,7 до 112,4 кв. м.