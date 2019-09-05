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В Новосибирск приплыл казачий корабль с Ермаком на носу

Необычное судно на свои деньги построил предприниматель из Барнаула

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Необычное судно заметили в Шлюзовом канале

Фото: читатель НГС

В Советский район Новосибирска приплыл самодельный корабль «Атаман Ермак — Князь Сибирский», который представляет собой копию казачьего струга XVI века.

Фото и видео с необычным судном в редакцию НГС прислал читатель.

«На шлюзовом канале остановился корабль "Атаман Ермак — Князь Сибирский". Про него много раз писала пресса», — сообщил очевидец.

Как ранее передавал сайт НГС.Барнаул, корабль с деревянной фигурой Ермака на носу построил на свои деньги барнаульский предприниматель, член алтайского казачьего общества Сергей Рождественский. По его словам, внешне судно — это копия стругов, на которых сплавлялись войска Ермака по Сибири в XVI веке. Но в отличие от тех кораблей, «Атаман Ермак» оснащён двигателями.

Александр Конышев / youtube.com

На строительство струга у предпринимателя ушло около шести лет. В августе 2014 года 16-тонный корабль спустили на воду в Речном порту Барнаула.

Нос корабля украшает фигура Ермака с палицей

Нос корабля украшает фигура Ермака с палицей

В середине августа от Речного вокзала в Новосибирске отплыло ещё одно необычное судно — корабль-церковь «Апостол Андрей Первозванный». Его команда повезла врачей, священников, специалистов службы соцзащиты и пенсионного фонда в районы Новосибирской области.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    Греча
    5 сен 2019 в 16:10

    Казаки, особенно с нагайками, моя любовь и слабость. )

    Фото пользователя
    5 сен 2019 в 16:12

    Кусок флага имперского стая собак отгрызла или как?.. )))

    5 сен 2019 в 16:08

    >Про него много раз писала пресса
    Если в Англии и в Штатах
    Недостаток в меценатах...