В Новосибирск приплыл казачий корабль с Ермаком на носу

Необычное судно заметили в Шлюзовом канале
Фото: читатель НГС
В Советский район Новосибирска приплыл самодельный корабль «Атаман Ермак — Князь Сибирский», который представляет собой копию казачьего струга XVI века.
Фото и видео с необычным судном в редакцию НГС прислал читатель.
«На шлюзовом канале остановился корабль "Атаман Ермак — Князь Сибирский". Про него много раз писала пресса», — сообщил очевидец.
Как ранее передавал сайт НГС.Барнаул, корабль с деревянной фигурой Ермака на носу построил на свои деньги барнаульский предприниматель, член алтайского казачьего общества Сергей Рождественский. По его словам, внешне судно — это копия стругов, на которых сплавлялись войска Ермака по Сибири в XVI веке. Но в отличие от тех кораблей, «Атаман Ермак» оснащён двигателями.
Александр Конышев / youtube.com
На строительство струга у предпринимателя ушло около шести лет. В августе 2014 года 16-тонный корабль спустили на воду в Речном порту Барнаула.
В середине августа от Речного вокзала в Новосибирске отплыло ещё одно необычное судно — корабль-церковь «Апостол Андрей Первозванный». Его команда повезла врачей, священников, специалистов службы соцзащиты и пенсионного фонда в районы Новосибирской области.