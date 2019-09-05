В Новосибирск приплыл казачий корабль с Ермаком на носу

В Советский район Новосибирска приплыл самодельный корабль «Атаман Ермак — Князь Сибирский», который представляет собой копию казачьего струга XVI века.

Фото и видео с необычным судном в редакцию НГС прислал читатель.



«На шлюзовом канале остановился корабль "Атаман Ермак — Князь Сибирский". Про него много раз писала пресса», — сообщил очевидец.



Как ранее передавал сайт НГС.Барнаул, корабль с деревянной фигурой Ермака на носу построил на свои деньги барнаульский предприниматель, член алтайского казачьего общества Сергей Рождественский. По его словам, внешне судно — это копия стругов, на которых сплавлялись войска Ермака по Сибири в XVI веке. Но в отличие от тех кораблей, «Атаман Ермак» оснащён двигателями.