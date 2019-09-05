25-этажная новостройка на «Уюте» осталась без воды: у застройщика нет денег на ремонт

Новостройка в ЖК «Уют 3D» на улице Дачной в Заельцовском районе Новосибирска осталась без холодной и горячей воды 1 сентября. Из-за поломки канализационной насосной станции в доме уже затопило подземную парковку. «На сегодняшний день история следующая: КНС, насосная станция дома, которая отвечает за холодную воду, горячую воду, вообще за водоотведение в доме, — она в нерабочем состоянии. При необходимости, наличии трёх насосов работает один. Насчёт его исправности нам данных не дали. Управляющая компания КНС на баланс на свой не принимает. Соответственно, застройщик Горводоканалу, как это положено, также не передал на баланс нашу насосную станцию по причине того, что Горводоканал её не принял, выкатил ряд замечаний, технических», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Ксения Бражник.

Бражник отметила, что жители дома сами не могут починить станцию, а управляющая компания не занимается ремонтом, поскольку КНС ей не принадлежит. «Начиная с 1 сентября в жилом доме, в котором семьи заселены, у нас дети маленькие, мы просто находимся без воды — ни холодной, ни горячей нигде нет, — нормальная жизнедеятельность у нас закончилась. <...> У нас реально очень много малышей в доме, и когда ребёнку год, находиться с ним в квартире без воды трое суток — это очень сложно <…> Кто мог, конечно, разъехался, но у нас реально есть семьи, которые не могут уехать никуда», — говорит Ксения. Из-за того, что станция сломана, рассказывает Ксения, отходы уже затопили цокольный этаж парковки.

Видео: Ксения Бражник

За водой жителям приходится ходить в подсобное помещение у консьержа — там есть краны с водой. «То есть для питья людей, для питья детей, для того, чтобы пользоваться унитазом, нужно взять ведёрко и пойти туда. В доме 25 этажей — это 309 квартир», — говорит жительница.

Видео: Ксения Бражник

Жители уже обратились с жалобами в различные инстанции, в том числе в мэрию и прокуратуру. По словам Бражник, вчера в мэрии прошло совещание по ситуации с домом, но решения пока нет.



Представитель управляющей компании «Мастер дом» Денис Денисов сообщил корреспонденту НГС, что управляющая компания принимает меры, в частности, организовано место, где можно набрать воду. «Вода на первом этаже. В связи с тем, что канализационно-насосная станция не входит в состав общего имущества и не передавалась застройщиком — к сожалению застройщик своевременно её не передал Горводоканалу, сейчас инициативная группа от дома, в том числе представители управляющей компании, директор, замдиректора, вчера были в администрации Центрального округа», — сказал Денисов. По его словам, на совещании обсуждалось, что проблему можно решить следующим образом: признать, что КНС в аварийном состоянии. «Тогда Горводоканал согласно законодательству должен её принять в таком виде. К сожалению, насосно-канализационная станция не откачивает воду. В связи с этим, если людям полностью дать и холодную и горячую воду — будет затопление», — отметил представитель УК.



За водой жители ходят на первый этаж Фото: Ксения Бражник

Информацию о проблемах с водоотведением в доме на Дачной, 5 подтвердил и директор компании-застройщика СЖСИ Евгений Соколов

«Там два насоса, один из них, насколько я знаю, в гарантийном ремонте, управляющая компания отдала, а другой работает. Там вопрос в том, что там вышли [рабочие], скорее всего. Когда дом сдаётся, выходят рабочие, которые смывают в канализационную систему всё подряд: тряпки, цементные растворы, песок — именно поэтому и вышел один насос из строя — его ремонтируют. Но проблема, насколько я знаю, не в насосе, а в непроходимости путей — они либо засорились, либо каким-то механическим воздействием повреждены», — сообщил Евгений Соколов. По его словам, на ремонт необходимы деньги, но у компании-застройщика их нет — с 2017 года, по словам Соколова, компанией управляет банк «ФК Открытие», который требует согласование всех платежей и расходов. «Все необходимые работы мы согласовали с банком, но он почему-то не даёт возможности, не даёт финансирование. Во-первых, он не даёт финансирование согласно кредитного договора, а во-вторых, он не выводит квартиры из залога, не позволяя нам продать, получить средства и ликвидировать эту аварийную ситуацию. Я неоднократно предупреждал банк о ненормальности этой ситуации, сказал, что ситуация эта предаварийная, нужно сделать то-то, то-то, однако ответа нет», — заявил Соколов.