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Криминал

Боец Росгвардии попал под уголовное дело за жестокое нападение на прохожего

Его подозревают в превышении должностных полномочий

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Инцидент произошёл в пятницу, 30 августа

Фото: скриншот видео

Следователи завели уголовное дело на бойца Росгвардии, который напал на пешехода в Октябрьском районе Новосибирска.

Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета сегодня днём, 5 сентября. 

«Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска <...> проведена уголовно-процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" по факту причинения телесных повреждений мужчине в Октябрьском районе города Новосибирска сотрудником Росгвардии», — говорится в сообщении СК.

Следователи установили, что сотрудник Росгвардии не представился и не объяснил, по какой причине решил остановить пешехода. 

«Мужчина в свою очередь направился дальше по своему маршруту, при этом не совершая в указанный момент какого-либо правонарушения. После этого сотрудник войск национальной гвардии применил в отношении мужчины насилие, а именно нанес ему удар в область лица, после чего схватил за шею и повалил на землю», — говорится в сообщении ведомства.

В Росгвардии корреспонденту НГС сообщили, что если вина сотрудника подтвердится, то его уволят. 

«В случае установления вины <...>, он будет уволен со службы по дискредитирующим обстоятельствам и понесёт ответственность согласно действующему законодательству», — пообещали в Росгвардии.

Инцидент произошёл в пятницу, 30 августа, вечером на улице Панишева в Октябрьском районе Новосибирска и попал на видеокамеры. В пресс-службе Росгвардии корреспонденту НГС сообщали, что проводят собственную проверку и сообщат о её результатах позднее. 

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    КОММЕНТАРИИ (70)

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    5 сен 2019 в 14:30

    Другими словами - беспредел власти.

    майфун
    5 сен 2019 в 14:32

    А не было бы видеозаписи?

    Фото пользователя
    5 сен 2019 в 14:34

    Почему их бойцами называют? Они что там, в боях участвовали?
    Сейчас гопота вышла на новый уровень - часто они идут в ряды формоносцев, чтобы стать неприкасаемыми, т.к. нынче иного выхода нет.
    Конечно нормальных ответственных граждан, ставших полицейскими по призванию и старающихся служить народу, мой коммент не касается.