Боец Росгвардии попал под уголовное дело за жестокое нападение на прохожего

«Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирска <...> проведена уголовно-процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" по факту причинения телесных повреждений мужчине в Октябрьском районе города Новосибирска сотрудником Росгвардии», — говорится в сообщении СК.

Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета сегодня днём, 5 сентября.

Следователи завели уголовное дело на бойца Росгвардии, который напал на пешехода в Октябрьском районе Новосибирска.

Следователи установили, что сотрудник Росгвардии не представился и не объяснил, по какой причине решил остановить пешехода.

«Мужчина в свою очередь направился дальше по своему маршруту, при этом не совершая в указанный момент какого-либо правонарушения. После этого сотрудник войск национальной гвардии применил в отношении мужчины насилие, а именно нанес ему удар в область лица, после чего схватил за шею и повалил на землю», — говорится в сообщении ведомства.

В Росгвардии корреспонденту НГС сообщили, что если вина сотрудника подтвердится, то его уволят.

«В случае установления вины <...>, он будет уволен со службы по дискредитирующим обстоятельствам и понесёт ответственность согласно действующему законодательству», — пообещали в Росгвардии.

Инцидент произошёл в пятницу, 30 августа, вечером на улице Панишева в Октябрьском районе Новосибирска и попал на видеокамеры. В пресс-службе Росгвардии корреспонденту НГС сообщали, что проводят собственную проверку и сообщат о её результатах позднее.