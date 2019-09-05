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Криминал
Жестокое избиение школьника

Прокуратура потребовала отправить на обязательные работы трёх хулиганов, избивших школьников

В драках пострадали четыре ребёнка

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На видео, которое разошлось по соцсетям, видно, как пострадавшего бьют ногой в лицо

Фото: Константин Терещенко

В Барабинске Новосибирской области продолжается суд над тремя подростками, которые в апреле избивали школьников — прокурор потребовал наказать их обязательными работами.

Скандал с избиением детей разгорелся этой весной, когда жители Барабинска стали пересылать друг другу в социальных сетях видео с жестоким избиением одного из подростков. Следователи завершили расследование в конце июня, и сейчас мировой суд рассматривает дело. 

«В судебных прениях государственный обвинитель, руководствуясь требованиями действующего уголовного закона, потребовал назначить несовершеннолетним подсудимым наказание в виде обязательных работ на срок от 130 до 150 часов», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. По данным ведомства, в драках пострадали четверо подростков. 

На следующем заседании, которое состоится 11 сентября, суд выслушает позицию защиты.

Ранее прокуратура отчиталась о завершении проверки, которую ведомство проводило в Барабинске после серии нападений на подростков, — оказалось, что нарушения допустили военно-патриотические секции, которые посещали нападавшие

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    КОММЕНТАРИИ (21)

    5 сен 2019 в 14:24

    Одних работ мало будет.

    Диванный эксперт
    5 сен 2019 в 14:25

    Ну тогда уже нужно было ходатайствовать о том чтобы им "погрозили пальчиком" и сказали "ай-яй-яй". Смех да и только от наказания о котором ходатайствует прокурор.

    Мутный
    5 сен 2019 в 14:28

    Какая прокуратура добрая - исправительных работ требует. Пальчиком погрозите еще.