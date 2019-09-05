Прокуратура потребовала отправить на обязательные работы трёх хулиганов, избивших школьников

В Барабинске Новосибирской области продолжается суд над тремя подростками, которые в апреле избивали школьников — прокурор потребовал наказать их обязательными работами.

Скандал с избиением детей разгорелся этой весной, когда жители Барабинска стали пересылать друг другу в социальных сетях видео с жестоким избиением одного из подростков. Следователи завершили расследование в конце июня, и сейчас мировой суд рассматривает дело.

«В судебных прениях государственный обвинитель, руководствуясь требованиями действующего уголовного закона, потребовал назначить несовершеннолетним подсудимым наказание в виде обязательных работ на срок от 130 до 150 часов», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. По данным ведомства, в драках пострадали четверо подростков.

