Рубрики
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 2/10
usd 66.05
eur 72.88

Темы

СЕЙЧАС +10°С
Пробки 2/10
usd 66.05
eur 72.88

Все новости

Все новости
Осень

Теперь погреемся: в Новосибирск идёт потепление до +22

Но в конце недели в город вернутся дожди

Поделиться

1 013
1 Обсудить

Сегодня осадков в Новосибирске не ожидается, а завтра днём может пойти слабый дождь

Фото: Александр Ощепков / НГС

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в конце уходящей недели: в городе станет немного теплее. 

Осадков будет при этом мало, сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Согласно прогнозу, сегодня осадков в Новосибирске не ожидается. В субботу, 7 сентября, слабый дождь возможен только днём. В воскресенье, 8 сентября, небольшой дождь пройдёт местами.

В целом в конце уходящей недели погода в городе будет умеренно прохладной, рассказала начальник отдела метеопрогнозов. Ночная температура будет на уровне +7...+10 градусов, дневная — на уровне +20...+22.

«Ветер преимущественно восточного направления будет — примерно 2–9 метров в секунду», — сообщила Марина Виноградова.

Ранее в Новосибирской области начался осенний сезон грибов — после прохладных дождливых дней в лесах появились маслята.  

Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

прогноз синоптиковпогода в сентябре

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    Фото пользователя
    6 сен 2019 в 07:43

    "...ветер преимущественно восточного направления..." - паяснитя, пажалста, ента аткуда и куда ветир дуит?