Теперь погреемся: в Новосибирск идёт потепление до +22

Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в конце уходящей недели: в городе станет немного теплее.

Осадков будет при этом мало, сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.



Согласно прогнозу, сегодня осадков в Новосибирске не ожидается. В субботу, 7 сентября, слабый дождь возможен только днём. В воскресенье, 8 сентября, небольшой дождь пройдёт местами.

В целом в конце уходящей недели погода в городе будет умеренно прохладной, рассказала начальник отдела метеопрогнозов. Ночная температура будет на уровне +7...+10 градусов, дневная — на уровне +20...+22.