Теперь погреемся: в Новосибирск идёт потепление до +22

Сегодня осадков в Новосибирске не ожидается, а завтра днём может пойти слабый дождь
Фото: Александр Ощепков / НГС
Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в конце уходящей недели: в городе станет немного теплее.
Осадков будет при этом мало, сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Согласно прогнозу, сегодня осадков в Новосибирске не ожидается. В субботу, 7 сентября, слабый дождь возможен только днём. В воскресенье, 8 сентября, небольшой дождь пройдёт местами.
В целом в конце уходящей недели погода в городе будет умеренно прохладной, рассказала начальник отдела метеопрогнозов. Ночная температура будет на уровне +7...+10 градусов, дневная — на уровне +20...+22.
«Ветер преимущественно восточного направления будет — примерно 2–9 метров в секунду», — сообщила Марина Виноградова.
Ранее в Новосибирской области начался осенний сезон грибов — после прохладных дождливых дней в лесах появились маслята.
Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.