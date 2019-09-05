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На улице Кошурникова открыли сквер с розетками и Wi-Fi

Теперь здесь можно зарядить телефон и вызвать экстренные службы

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Новый сквер расположен рядом с домом Кошурникова, 31

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня, 5 сентября, на улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска открыли новый сквер — он находится недалеко от станции метро «Золотая Нива».

«В новом сквере установлен программно-аппаратный комплекс — модульная мультисервисная платформа, комбинирующая функции интеллектуального освещения, видеонаблюдения, системы экстренной связи, громкоговорящих оповещений, обеспечение Wi-Fi-покрытия», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска

Работы над сквером начались весной — тогда жителям сообщили, что здесь полностью снесут все деревья, но потом посадят новые

На открытии сквера художники рисовали изображения новых фигур

На открытии сквера художники рисовали изображения новых фигур

Фигурки с героями мультфильмов поставили в сквере на прошлой неделе

Фигурки с героями мультфильмов поставили в сквере на прошлой неделе

Здесь поставили станцию для зарядки телефонов

Здесь поставили станцию для зарядки телефонов

В сквере есть системы видеонаблюдения и экстренной связи

В сквере есть системы видеонаблюдения и экстренной связи

Сквер находится на Кошурникова между «Золотой Нивой» и улицей Адриена Лежена

Сквер находится на Кошурникова между «Золотой Нивой» и улицей Адриена Лежена

Сквер сделали по проекту «Цифровой Новосибирск» вместе с компанией «Ситроникс»

Сквер сделали по проекту «Цифровой Новосибирск» вместе с компанией «Ситроникс»

В середине августа стало известно, что в сквере установят Wi-Fi и систему видеонаблюдения. А на прошлой неделе в сквере установили красочные фигуры героев мультфильмов.

На прошлой неделе новосибирцы также занимались благоустройством сквера в центре Новосибирска — за оперным театром высадили около 100 деревьев.

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    КОММЕНТАРИИ (40)

    5 сен 2019 в 13:40

    Сквер хороший, деревья подрастут и будет совсем замечательно.Но, явно найдутся недовольные жильцы, которым прежние заросли с бомжами были милее.

    5 сен 2019 в 13:46

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    5 сен 2019 в 13:50

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