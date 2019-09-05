На улице Кошурникова открыли сквер с розетками и Wi-Fi

Новый сквер расположен рядом с домом Кошурникова, 31
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Сегодня, 5 сентября, на улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска открыли новый сквер — он находится недалеко от станции метро «Золотая Нива».
«В новом сквере установлен программно-аппаратный комплекс — модульная мультисервисная платформа, комбинирующая функции интеллектуального освещения, видеонаблюдения, системы экстренной связи, громкоговорящих оповещений, обеспечение Wi-Fi-покрытия», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска
Работы над сквером начались весной — тогда жителям сообщили, что здесь полностью снесут все деревья, но потом посадят новые.
В середине августа стало известно, что в сквере установят Wi-Fi и систему видеонаблюдения. А на прошлой неделе в сквере установили красочные фигуры героев мультфильмов.
На прошлой неделе новосибирцы также занимались благоустройством сквера в центре Новосибирска — за оперным театром высадили около 100 деревьев.