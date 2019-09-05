В Академгородке обстреляли «Хонду Цивик»: в лобовое стекло попали шесть пуль

Машину обстреляли вчера днём во дворе дома
Фото: google.com/maps (1), владелец машины (2,3)
В новосибирском Академгородке обстреляли «Хонду Цивик» — её владелец обнаружил на лобовом стекле шесть выбоин от пуль, в случившемся разбирается полиция.
Происшествие случилось в среду, 4 сентября, около 13:00 во дворе дома
По словам потерпевшего, его супруга приехала домой на обед, оставила «Хонду» во дворе и пошла в квартиру — в это время автомобиль обстреляли. Сигнализация во время стрельбы не сработала.
Кроме машины, утверждает её владелец, также обстреляли стёкла на лоджиях 2-го и 3-го этажей. На одном из балконов в это время курил сосед — он выбежал из подъезда, но не увидел стрелявших, зато заметил, что также повреждено стекло «Хонды».
«Он по колесу попинал, чтобы сигнализация сработала, и жена вышла, увидела, мне позвонила», — пояснил корреспонденту НГС владелец машины.
По его словам, на лобовом стекле автомобиля оказалось шесть следов от пуль. А всего, с учётом обстрелянных лоджий, хулиганы сделали не менее 15 выстрелов, предположительно из пневматического оружия — во дворе были найдены пульки. На место происшествия приезжала полиция, а вечером хозяин «Хонды» сам съездил в отдел полиции
«В полицию заявление поступало от гражданина о повреждении его автомобиля. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается характер данных повреждений, при каких обстоятельствах они получены, а также <...> устанавливаются лица, причастные к данному противоправному деянию», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Потерпевший добавил, что у него нет версий, кому понадобилось обстреливать машину и лоджии.
«Вообще не знаю, что за хулиганы, я вроде никому дорогу не переходил — живу там два года в этом доме», — пояснил хозяин машины.
Месяц назад похожее происшествие случилось в микрорайоне «ОбьГЭС» — в ночь на 5 августа там обстреляли два ВАЗа.