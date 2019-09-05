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Происшествия

В Академгородке обстреляли «Хонду Цивик»: в лобовое стекло попали шесть пуль

В случившемся разбираются полицейские

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Машину обстреляли вчера днём во дворе дома № 1 по улице Арбузова в нижней зоне Академгородка

Фото: google.com/maps (1), владелец машины (2,3)

В новосибирском Академгородке обстреляли «Хонду Цивик» — её владелец обнаружил на лобовом стекле шесть выбоин от пуль, в случившемся разбирается полиция.

Происшествие случилось в среду, 4 сентября, около 13:00 во дворе дома № 1 на улице Арбузова, сообщил хозяин повреждённой машины.

По словам потерпевшего, его супруга приехала домой на обед, оставила «Хонду» во дворе и пошла в квартиру — в это время автомобиль обстреляли. Сигнализация во время стрельбы не сработала.

Кроме машины, утверждает её владелец, также обстреляли стёкла на лоджиях 2-го и 3-го этажей. На одном из балконов в это время курил сосед — он выбежал из подъезда, но не увидел стрелявших, зато заметил, что также повреждено стекло «Хонды».

«Он по колесу попинал, чтобы сигнализация сработала, и жена вышла, увидела, мне позвонила», — пояснил корреспонденту НГС владелец машины. 

По его словам, на лобовом стекле автомобиля оказалось шесть следов от пуль. А всего, с учётом обстрелянных лоджий, хулиганы сделали не менее 15 выстрелов, предположительно из пневматического оружия — во дворе были найдены пульки. На место происшествия приезжала полиция, а вечером хозяин «Хонды» сам съездил в отдел полиции № 10 «Советский» и подал заявление с просьбой разыскать виновных. 

«В полицию заявление поступало от гражданина о повреждении его автомобиля. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается характер данных повреждений, при каких обстоятельствах они получены, а также <...> устанавливаются лица, причастные к данному противоправному деянию», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Хозяин «Хонды» пока затрудняется оценить ущерб от выстрелов&nbsp;&nbsp;

Хозяин «Хонды» пока затрудняется оценить ущерб от выстрелов  

Потерпевший добавил, что у него нет версий, кому понадобилось обстреливать машину и лоджии.

«Вообще не знаю, что за хулиганы, я вроде никому дорогу не переходил — живу там два года в этом доме», — пояснил хозяин машины.

Месяц назад похожее происшествие случилось в микрорайоне «ОбьГЭС» — в ночь на 5 августа там обстреляли два ВАЗа.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

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    5 сен 2019 в 13:21

    Сигнализация супер на цивике!)

    Читатель
    5 сен 2019 в 13:19

    Ну это же акадэм, а не Ноаосибирск. Ничего удивительного.

    Гость
    5 сен 2019 в 13:24

    Это всё пруле ненавистники! Кто тут больше всех кричит вот надо их проверить на причастность