В Академгородке обстреляли «Хонду Цивик»: в лобовое стекло попали шесть пуль

В новосибирском Академгородке обстреляли «Хонду Цивик» — её владелец обнаружил на лобовом стекле шесть выбоин от пуль, в случившемся разбирается полиция.



Происшествие случилось в среду, 4 сентября, около 13:00 во дворе дома № 1 на улице Арбузова, сообщил хозяин повреждённой машины.



По словам потерпевшего, его супруга приехала домой на обед, оставила «Хонду» во дворе и пошла в квартиру — в это время автомобиль обстреляли. Сигнализация во время стрельбы не сработала.



Кроме машины, утверждает её владелец, также обстреляли стёкла на лоджиях 2-го и 3-го этажей. На одном из балконов в это время курил сосед — он выбежал из подъезда, но не увидел стрелявших, зато заметил, что также повреждено стекло «Хонды».

