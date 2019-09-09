Жильцам дома с трещинами дали по 500 рублей в день на аренду квартир

Аварийный дом с трещинами в городе Оби пообещали расселить до конца года — пока большинство семей живут в квартирах маневренного фонда. «Планируемая дата расселения дома 110 — до 30.12.2019, — сообщили корреспонденту НГС в правительстве Новосибирской области. — В настоящее время гражданам, пребывавшим в пункте временного размещения в МБОУ Школа № 2 города Оби, предоставлены жилые помещения из маневренного жилого фонда. Гражданам, не проживавшим в пунктах временного размещения, предложена выплата, при условии отсутствия у них иного жилого помещения, стоимости аренды жилого помещения из расчета 500 рублей на человека в день, но не более 25 тысяч рублей на одну семью».

В правительстве подсчитали, что в маневренный фонд расселили 19 человек из 11 семей из дома по адресу Военный городок, 110. Ещё 2 семьи предоставили документы на аренду квартиры. В будущем у жильцов аварийного дома выкупят квартиры, но сначала их жильё оценят. «Администрацией заключен контракт о проведении оценки объектов недвижимости с ООО АНО "ЛАВР". По итогам проведенных мероприятий по оценке объектов недвижимости гражданам будет доведена информация с разъяснениями о стоимости принадлежащего им имущества, — озвучили алгоритм действий в областном правительстве. — С гражданами, давшими свое согласие на получение выкупной стоимости за объект недвижимости, будут заключены соглашения по возмещению стоимости за объект недвижимости по условиям проведенной оценки». Не согласных с оценкой квартир включат в списки нуждающихся в приобретении жилья путем размещения заявки на аукционе в соответствии с законом о госзакупках. «Кто не согласится [с размером компенсации], либо ждут своих квадратов — квадраты будут искать на аукционе, — либо будут строить, — рассказала НГС собственница квартиры в аварийном доме Юлия Голяндина. — Если нас не устроит оценка, идём в суд, это однозначно».