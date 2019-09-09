Жильцам дома с трещинами дали по 500 рублей в день на аренду квартир

Дом обещают расселить до конца года
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Аварийный дом с трещинами в городе Оби пообещали расселить до конца года — пока большинство семей живут в квартирах маневренного фонда.
«Планируемая дата расселения дома 110 — до 30.12.2019, — сообщили корреспонденту НГС в правительстве Новосибирской области. — В настоящее время гражданам, пребывавшим в пункте временного размещения в МБОУ Школа
В правительстве подсчитали, что в маневренный фонд расселили 19 человек из 11 семей из дома по адресу Военный городок, 110. Ещё 2 семьи предоставили документы на аренду квартиры.
В будущем у жильцов аварийного дома выкупят квартиры, но сначала их жильё оценят.
«Администрацией заключен контракт о проведении оценки объектов недвижимости с ООО АНО "ЛАВР". По итогам проведенных мероприятий по оценке объектов недвижимости гражданам будет доведена информация с разъяснениями о стоимости принадлежащего им имущества, — озвучили алгоритм действий в областном правительстве. — С гражданами, давшими свое согласие на получение выкупной стоимости за объект недвижимости, будут заключены соглашения по возмещению стоимости за объект недвижимости по условиям проведенной оценки».
Не согласных с оценкой квартир включат в списки нуждающихся в приобретении жилья путем размещения заявки на аукционе в соответствии с законом о госзакупках.
«Кто не согласится [с размером компенсации], либо ждут своих квадратов — квадраты будут искать на аукционе, — либо будут строить, — рассказала НГС собственница квартиры в аварийном доме Юлия Голяндина. — Если нас не устроит оценка, идём в суд, это однозначно».
По её словам, в идеале компенсация должна быть не меньше 45 тысяч рублей за квадрат. «Я собственник, мне нет смысла ждать аукциона. Меня не устроит то, что они мне предложат. У меня по факту 40 квадратов, что мне предложат? Малосемейку мне не надо в любом случае. Мне нужны деньги. Если оценка будет занижена, я пойду в суд». В очереди, считает она, скорее всего останутся только «муниципальщики», у которых нет другого выхода.
«Кроме того, у нас есть ипотечники. Одной девушке отказали в страховке, потому что администрация не указывает виновника, а судов у нас никаких не было. То есть просто 70 листов описания износа дома», — добавила она.
Две недели назад жители 4-этажного дома по адресу Военный городок, 110 услышали треск стен и решили покинуть квартиры. Часть уехала к родственникам и знакомым, остальных поселили в школе. Дом был признан аварийным с 2016 года, тем не менее власти провели повторную экспертизу, чтобы понять, насколько опасно в нём находиться.