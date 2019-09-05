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Ford вылетел на обочину и врезался в столб на проспекте Дзержинского

Если бы не столб, машина бы врезалась в кафе

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Ford чуть не влетел в киоск с шаурмой — его остановил столб

Фото: читатель НГС

Сегодня утром, 5 сентября, Ford Focus попал в аварию и врезался в столб на проспекте Дзержинского в Новосибирске. 

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель, который прислал видео. 

Видео: читатель НГС

«Опять угол проспекта Дзержинского и Королёва. Такая же ситуация, как и всегда, хотя знак висит уже 4 месяца после первой аварии, что левого поворота с проспекта на Королёва нет. Вот результат: всё равно на каждой фазе по одному, а то и несколько постоянно нарушают», — рассказал читатель.

Он уточнил, что водитель пытался уйти от столкновения с другим автомобилем. По его словам, виновник аварии с места ДТП скрылся.

Это уже третья авария на этом участке дороги в 2019 году. Первая произошла ещё весной, 13 марта. Тогда автомобиль «Форд» въехал в двери рынка. Пешеходов поблизости не оказалось. А в конце мая в павильоны врезался «Ниссан» — водителю потребовалась медицинская помощь.

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    Qwerty
    5 сен 2019 в 12:08

    Да его пруль подрезал. Сам видел...

    вопрос
    5 сен 2019 в 12:50

    Вот нафига нужно уходить от столкновения? Долби виновного по полной, главное имей включенный видеорегистратор и будь пристегнут.

    Антон
    5 сен 2019 в 12:33

    Там отличное место для засады, странно что не ловят дебилов. Знак висит, срубай палки нехочу