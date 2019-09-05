Ford вылетел на обочину и врезался в столб на проспекте Дзержинского

Ford чуть не влетел в киоск с шаурмой — его остановил столб

Сегодня утром, 5 сентября, Ford Focus попал в аварию и врезался в столб на проспекте Дзержинского в Новосибирске. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель, который прислал видео.

Видео: читатель НГС

«Опять угол проспекта Дзержинского и Королёва. Такая же ситуация, как и всегда, хотя знак висит уже 4 месяца после первой аварии, что левого поворота с проспекта на Королёва нет. Вот результат: всё равно на каждой фазе по одному, а то и несколько постоянно нарушают», — рассказал читатель. Он уточнил, что водитель пытался уйти от столкновения с другим автомобилем. По его словам, виновник аварии с места ДТП скрылся.