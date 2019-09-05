Водитель грузовика вышел протереть фары на трассе под Новосибирском и получил три удара ножом

«По данным следствия, 4 сентября 2019 года в утреннее время 50-летний водитель грузового автомобиля перевозил щебень и, когда выехал из поселка Колывань Новосибирской области, остановился, чтобы протереть фары автомобиля. В этот момент на него из кустов выбежал 27-летний мужчина и начал наносить ножом удары по телу», — сообщает следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

Под Новосибирском на водителя грузовика напал житель Колыванского района — пострадавший получил три ножевых ранения.

По информации пресс-службы областного управления МВД, это нападение заметил водитель другой машины. Он вышел, чтобы помочь пострадавшему, а нападавший попытался наброситься с ножом и на него.

Мужчина вернулся в свой автомобиль, сразу же позвонил в скорую помощь, после чего сообщил о произошедшем в полицию.



«Бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение 50-летнего мужчину. Врачи диагностировали у пациента проникающие колото-резаные ранения с повреждением внутренних органов», — сообщили в областном управлении МВД.

Вскоре полиция задержала подозреваемого — он скрывался в лесопосадках недалеко от поселка.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Вопрос о мере пресечения ещё решается.

3 августа в Новосибирске на мужчину напали с ножом, когда он входил в подъезд — потерпевший попал в больницу, а нападавшего задержали через несколько часов.