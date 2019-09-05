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Криминал

Водитель грузовика вышел протереть фары на трассе под Новосибирском и получил три удара ножом

В полицию и скорую позвонил очевидец, который тоже едва не стал жертвой

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На месте происшествия остался нож

Фото: Татьяна Фатеева / НГС, СК РФ по НСО

Под Новосибирском на водителя грузовика напал житель Колыванского района — пострадавший получил три ножевых ранения.

«По данным следствия, 4 сентября 2019 года в утреннее время 50-летний водитель грузового автомобиля перевозил щебень и, когда выехал из поселка Колывань Новосибирской области, остановился, чтобы протереть фары автомобиля. В этот момент на него из кустов выбежал 27-летний мужчина и начал наносить ножом удары по телу», — сообщает следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

По информации пресс-службы областного управления МВД, это нападение заметил водитель другой машины. Он вышел, чтобы помочь пострадавшему, а нападавший попытался наброситься с ножом и на него. 

Мужчина вернулся в свой автомобиль, сразу же позвонил в скорую помощь, после чего сообщил о произошедшем в полицию.

«Бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение 50-летнего мужчину. Врачи диагностировали у пациента проникающие колото-резаные ранения с повреждением внутренних органов», — сообщили в областном управлении МВД.

Вскоре полиция задержала подозреваемого — он скрывался в лесопосадках недалеко от поселка.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Вопрос о мере пресечения ещё решается.

3 августа в Новосибирске на мужчину напали с ножом, когда он входил в подъезд — потерпевший попал в больницу, а нападавшего задержали через несколько часов.

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    КОММЕНТАРИИ (34)

    Гость
    5 сен 2019 в 12:09

    Областная глубинка? Там за пределы кабины лучше не выходить - агрессивная среда, как в Fallout. Мутанты, рейдеры... Без силовой брони опасно находиться.

    Фывап
    5 сен 2019 в 12:15

    Обычный дорожный разбойник, грабит караваны.

    Фото пользователя
    5 сен 2019 в 12:07

    Вопрос о мерах пресечения решается, сегодня уже 5 число.
    Долго ещё решать будут
    Похоже псих ненормальный