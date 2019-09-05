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Коммунальщики предупредили о масштабном отключении горячей воды в Советском районе

Вода пропадёт в любой момент, а когда появится снова, никто не знает

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Без горячей воды рискуют остаться жители 387 домов Советского района

Фото: Мария Тищенко / НГС

В Советском районе могут полностью отключить горячую воду — «Газпром межрегионгаз Новосибирск» решил расторгнуть договор на поставку газа. Теперь без кипятка рискуют остаться жители 387 домов Советского района.

Информация об этом появилась на сайте «Жилищно-коммунального хозяйства Новосибирского научного центра» сегодня утром. 

«В связи с поступившим в адрес ФГУП "УЭВ" уведомлением об одностороннем отказе от контрактов на поставку газа от 03.09.2019 года от ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" и прекращением отбора газа сообщаем, что с 17:00 4 сентября 2019 года будет прекращена подача горячей воды потребителям», — говорится в сообщении на сайте. 

Как сообщил корреспонденту НГС начальник ЖЭУ-4, которое обслуживает 10 домов на улицах Экваторной и Лесосечной, Евгений Беккер, вчера отключение не произошло, но коммунальщики ждут, что вода пропадёт в любой момент.

«Мы получили сообщение уже после пяти часов, почти под конец рабочего дня. Мы обязаны известить жителей и подготовиться к отключениям. Отключить наше насосное оборудование, чтобы оно не сгорело, если они перестанут воду отключать. Нам диспетчер сказал, что, скорее всего, отключение будет. Мы к этому готовимся. Уже поздно вечером поступила информация, что "Газпром" на отключение не приехал. <...> Но пока официальных заявлений нет, мы объявления не срываем, потому что они в любой момент могут прекратить подачу», — говорит Евгений Беккер.

Сейчас ФГУП «УЭВ» обслуживает 387 домов в Советском районе Новосибирска. В самом «УЭВ» корреспонденту НГС не смогли прокомментировать возможное отключение горячей воды. 

«Я вам не могу по этому поводу ничего сказать. [НГС: А кто может?] Ну, наверное Виктору Квашнёву (гендиректору "Газпром межрегионгаз Новосибирск". — Прим. ред.) звоните, у него спрашивайте», — сказал заместитель директора УЭВ Андрей Филичев.

В компании «Газпром межрегионгаз Новосибирск» не смогли оперативно прокомментировать предстоящее отключение подачи газа. По номеру, который дали в компании, никто не отвечал. Корреспондент НГС направил официальный запрос в газовую компанию.

Это не первая угроза отключения подачи газа Советскому району. В июне стало известно, что «УЭВ» задолжало более 300 миллионов рублей ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» — жители уверяют, что это шантаж, так как регулярно платят за газ.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    санитар
    5 сен 2019 в 13:07

    одни тролли смотрю , на нгс.

    ХиХи
    5 сен 2019 в 13:03

    Простите, а на каком основании они отключат газ?
    Ведь по зомбоящику постоянно крутят, что Газ- это народное достояние.
    Так какого чёрта кто то лезет и грозиться отключить то, чем владеет народ.Ну наняли они за долю малую контору типа Газпром, чтобы она их обслуживала, дак им разрешили маленько за рубеж продавать.Довыкаблучиваются, отберет у них народ разрешение и отдаст Роснефти, те вот бензин бесплатно отпускают, за разрешение народной нефтью торговать.

    Брюзга
    5 сен 2019 в 13:19

    Как это Филичев ничего сказать не может? Фактически же он руководит предприятием, а не типа "директор" Бурденко. Странная позиция. Какие-то игры подковерные, ей-богу.