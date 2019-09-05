Коммунальщики предупредили о масштабном отключении горячей воды в Советском районе

«В связи с поступившим в адрес ФГУП "УЭВ" уведомлением об одностороннем отказе от контрактов на поставку газа от 03.09.2019 года от ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" и прекращением отбора газа сообщаем, что с 17:00 4 сентября 2019 года будет прекращена подача горячей воды потребителям», — говорится в сообщении на сайте.

В Советском районе могут полностью отключить горячую воду — «Газпром межрегионгаз Новосибирск» решил расторгнуть договор на поставку газа. Теперь без кипятка рискуют остаться жители 387 домов Советского района.

Как сообщил корреспонденту НГС начальник ЖЭУ-4, которое обслуживает 10 домов на улицах Экваторной и Лесосечной, Евгений Беккер, вчера отключение не произошло, но коммунальщики ждут, что вода пропадёт в любой момент.

«Мы получили сообщение уже после пяти часов, почти под конец рабочего дня. Мы обязаны известить жителей и подготовиться к отключениям. Отключить наше насосное оборудование, чтобы оно не сгорело, если они перестанут воду отключать. Нам диспетчер сказал, что, скорее всего, отключение будет. Мы к этому готовимся. Уже поздно вечером поступила информация, что "Газпром" на отключение не приехал. <...> Но пока официальных заявлений нет, мы объявления не срываем, потому что они в любой момент могут прекратить подачу», — говорит Евгений Беккер.

Сейчас ФГУП «УЭВ» обслуживает 387 домов в Советском районе Новосибирска. В самом «УЭВ» корреспонденту НГС не смогли прокомментировать возможное отключение горячей воды.

«Я вам не могу по этому поводу ничего сказать. [НГС: А кто может?] Ну, наверное Виктору Квашнёву (гендиректору "Газпром межрегионгаз Новосибирск". — Прим. ред.) звоните, у него спрашивайте», — сказал заместитель директора УЭВ Андрей Филичев.