Темы

СЕЙЧАС +15°С
Пробки 4/10
usd 66.50
eur 73.06

Все новости

Все новости
Здоровье

Медики собрались поставить уколы каждому второму новосибирцу

Так врачи будут бороться против главного осенне-зимнего вируса

Поделиться

3 995
46 Обсудить

Полтора миллиона жителей Новосибирской области поставят прививку от гриппа в этом году

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирской области началась прививочная кампания против гриппа — врачи запланировали вакцинировать около 1,5 миллиона жителей региона.

В регионе началась подготовка к сезону гриппа — по информации министерства здравоохранения Новосибирской области, в 2019 году планируется привить 1 миллион 480 тысяч человек (более 50% от всего населения), включая 334 тысячи детей и 4 тысячи беременных женщин.

«Вакцинация осуществляется в поликлиниках по месту жительства, в детских дошкольных и образовательных организациях (при наличии лицензии на осуществление вакцинации)», — объяснили в ведомстве.

В минздраве отметили, что проводят иммунизацию по национальному календарю профилактических прививок.

Вакцинация обязательна для групп риска: детей с 6 месяцев, беременных женщин, пенсионеров от 60 лет, школьников, студентов вузов, призывников и работников сферы медицины, транспорта и коммунальной сферы. А также для людей с хроническими заболеваниями — особенно с болезнями лёгких, сердца и метаболическими нарушениями и ожирением.

Вчера, 4 сентября, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова открыла кампанию против гриппа в России — ей поставили укол с новой отечественной вакциной, которая будет работать против четырех штаммов вируса.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

прививка от гриппабесплатная вакцинациягрипп и ОРВИ

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (46)

    Фото пользователя
    5 сен 2019 в 11:58

    Не дамся. Шут их знает, чего они там колют. Но все мои знакомые, кто ставят прививки - болеют потом в осенне-зимне-весенний период часто и тяжело. И много денежков оставляют потом по аптекам. И это еще их потом не обследуют поглубже: какие органы и как у них в итоге себя чувствуют после всех этих гриппозных прививок .

    Татьяна
    5 сен 2019 в 12:07

    А почему, как всегда, не указали, кому противопоказана эта прививка? Или это не важно? Например, к сведению, вакцина состоит из белка куриного яйца, и люди могут просто погибнуть от острой аллергической реакции. Но зачем об этом писать? Главное, календарь прививочный выдержать.

    Гость
    5 сен 2019 в 12:04

    Новая отечественная вакцина? Что-то не вызывает энтузиазма. Во главе угла тут явно фетиш с "импортозамещением". Новый отечественный сыр мы уже проходили.