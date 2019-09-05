Медики собрались поставить уколы каждому второму новосибирцу

В Новосибирской области началась прививочная кампания против гриппа — врачи запланировали вакцинировать около 1,5 миллиона жителей региона.



В регионе началась подготовка к сезону гриппа — по информации министерства здравоохранения Новосибирской области, в 2019 году планируется привить 1 миллион 480 тысяч человек (более 50% от всего населения), включая 334 тысячи детей и 4 тысячи беременных женщин.



«Вакцинация осуществляется в поликлиниках по месту жительства, в детских дошкольных и образовательных организациях (при наличии лицензии на осуществление вакцинации)», — объяснили в ведомстве.

