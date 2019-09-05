Медики собрались поставить уколы каждому второму новосибирцу

Полтора миллиона жителей Новосибирской области поставят прививку от гриппа в этом году
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В Новосибирской области началась прививочная кампания против гриппа — врачи запланировали вакцинировать около 1,5 миллиона жителей региона.
В регионе началась подготовка к сезону гриппа — по информации министерства здравоохранения Новосибирской области, в 2019 году планируется привить 1 миллион 480 тысяч человек (более 50% от всего населения), включая 334 тысячи детей и 4 тысячи беременных женщин.
«Вакцинация осуществляется в поликлиниках по месту жительства, в детских дошкольных и образовательных организациях (при наличии лицензии на осуществление вакцинации)», — объяснили в ведомстве.
В минздраве отметили, что проводят иммунизацию по национальному календарю профилактических прививок.
Вакцинация обязательна для групп риска: детей с 6 месяцев, беременных женщин, пенсионеров от 60 лет, школьников, студентов вузов, призывников и работников сферы медицины, транспорта и коммунальной сферы. А также для людей с хроническими заболеваниями — особенно с болезнями лёгких, сердца и метаболическими нарушениями и ожирением.
Вчера, 4 сентября, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова открыла кампанию против гриппа в России — ей поставили укол с новой отечественной вакциной, которая будет работать против четырех штаммов вируса.