Опять трясёт: под Новосибирском зарегистрировали землетрясение

Согласно оперативным данным, эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 54.70 градуса северной широты и 83.69 градуса восточной долготы. По данным сервиса Google Карты, эта точка располагается примерно посередине между сёлами Елбаши и Усть-Чём.

Землетрясение магнитудой 3,2 случилось в 00:27 по новосибирскому времени, говорится в оперативном сообщении Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

В ночь на среду, 5 сентября, сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Искитимском районе Новосибирской области.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что информация об этом землетрясении к спасателям не поступала.

Две недели назад в Искитимском районе также случилось землетрясение — его магнитуда была немного меньше.