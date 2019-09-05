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Происшествия

Опять трясёт: под Новосибирском зарегистрировали землетрясение

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Искитимском районе

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Это уже не первое землетрясение в Искитимском районе за последние полмесяца

Фото: Юлия Шипицина / НГС

В ночь на среду, 5 сентября, сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Искитимском районе Новосибирской области.

Землетрясение магнитудой 3,2 случилось в 00:27 по новосибирскому времени, говорится в оперативном сообщении Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН. 

Согласно оперативным данным, эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 54.70 градуса северной широты и 83.69 градуса восточной долготы. По данным сервиса Google Карты, эта точка располагается примерно посередине между сёлами Елбаши и Усть-Чём.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что информация об этом землетрясении к спасателям не поступала.

Две недели назад в Искитимском районе также случилось землетрясение — его магнитуда была немного меньше.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Фото пользователя
    5 сен 2019 в 10:52

    Не не, карьер рядом в 500 метрах - аще не причём)) копаем дальше!

    Фото пользователя
    5 сен 2019 в 10:50

    Похоже трясет перед большим шухером.

    Ефросинья
    5 сен 2019 в 10:56

    Это всё за грехи. Всё от того что люди стали торговками. За это Боженька покарает всех мамочек. Нужно пойти и покаятся публично.