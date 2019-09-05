Городские власти отдали землю у Горского котлована без торгов

В прокуратуре Новосибирской области ответили на запрос новосибирского общественника Евгения Митрофанова. Он обратил внимание на то, что мэрия без торгов передала участок земли рядом с Горским котлованом, объяснив это тем, что компания «Спас на воде "Наутилус"» (управляет городским пляжем «Наутилус». — Прим. ред.) предложила развивать территорию у Горского котлована и построить там аквапарк, конные манежи, гостиницу высотой до 30 этажей и парковки.

Прокуратура внесла мэрии Новосибирска представление за передачу участка земли у городского пляжа — землю отдали без торгов под строительство автостоянки.

Именно под строительство стоянки мэрия и передала участок между котлованом и Октябрьским мостом. Срок договора аренды действует до 1 сентября 2021 года. Такую информацию предоставили Митрофанову в мэрии в ответ на его запрос (копия ответа имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.).

Как говорится в ответе прокуратуры (копия есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.), мэрия должна была сперва внести изменения в генплан города, прежде чем принимать предложенный ЗАО «Спас на воде "Наутилус"» проект и выдавать землю без проведения торгов. В связи с этим прокуратура направила мэрии представление.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что проводили проверку. «Проверка прокуратуры города Новосибирска по обращению действительно проводилась, о чём был дан ответ», — коротко сообщили в прокуратуре.

Согласно информации базы данных «Контур.Фокус», управляющей компанией «Спаса на воде» значится компания ТЗК «Северный», директором которой является Юрий Анисимов. На момент публикации корреспонденту НГС не удалось получить комментарий ни в «Спасе на воде "Наутилус"» — по двум номерам, указанным в «Контур.Фокусе», — ни в ТЗК «Северный».