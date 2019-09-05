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На месте бывшего общественного туалета в гостинице «Центральная» откроется бар крафтового пива

Заведение открывают пивовары из Томска

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Бар томской пивоварни дополнит список заведений, открывшихся на «гастрономической улице» гостиницы «Центральная»

Фото: Стас Соколов / НГС

Заведение под названием Fun Craft brew должно открыться этой осенью в подвале с торцевой стороны гостиницы «Центральная». Десятки лет здесь, со стороны Первомайского сквера, располагался общественный туалет, а затем центр по ремонту смартфонов. 

Fun Craft brew — небольшая пивоварня из Томска, где у неё с весны этого года есть маленький бар на улице Усова. Судя по аккаунтам заведения в соцсетях, здесь не только торгуют пивом и закусками, но и проводят гастрономические ужины, а в баре выступают музыканты и артисты разговорного жанра.

В томском заведении НГС сообщили, что новосибирский бар — это совместный проект, и попросили адресовать вопросы предпринимателю Александру Макаревичу. Он участия в проекте не отрицал, но на любые вопросы по поводу заведения обещал ответить «чуть позже». 

Помещение, которое решили занять томские пивовары, имеет давнюю историю. Еще при строительстве гостиницы «Центральная» в этом подвале был организован общественный туалет, которым горожане пользовались несколько десятилетий. С начала 1990-х уборная работала ещё в течение 15 лет, а потом на её месте открылся сервис по ремонту бытовой электроники, который по-прежнему занимает часть этого помещения.

Ресторанные компании из других городов в последнее время буквально атакуют новосибирский рынок. Так из Барнаула в Новосибирск в этом году пришли сразу две сети — «Грильница» и «Гриль № 1», а также одиночная пиццерия. 

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баркрафтовое пивоновые заведения

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    КОММЕНТАРИИ (25)

    Диванный эксперт
    5 сен 2019 в 14:13

    Не раз был в этом общественном туалете в Совковые времена и в очереди приходилось постоять. Ассоциативная память не позволит посетить чудное заведение в цоколе. Надеюсь туалет в баре они сохранили?

    5 сен 2019 в 14:18

    Имею огромную любовь к крафтовому пиву, но... помня все прелести данного туалета и дикие запахи хлорки, в данное заведение не пойду, затошнило от одного воспоминания)))

    алес
    5 сен 2019 в 14:40

    А говорили, что фарш не возможно провернуть назад.