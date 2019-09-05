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Дороги и транспорт

На площади Труда оборванный провод разбил лобовое стекло проезжавшей «Киа»

Провод перед этим задел грузовик, которые ехал с экскаватором

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Удар пришёлся на лобовое стекло

Фото: читатель НГС

Сегодня утром, 5 сентября, на площади Труда в Новосибирске техника задела контактный провод, который упал вместе с блокиратором на лобовое стекло автомобиля «Киа».

«Я двигался по Станиславского, выезжал на площадь Труда, и получается сильный удар: по машине ударил, по стеклу. Оказалось, троллея оборвалась и попала на машину. То есть, который спереди ехал грузовик — перевозил экскаватор, — он, получается, и задел эту троллею», — рассказал корреспонденту НГС владелец разбитой машины.

Также, по словам владельца машины, провод был под напряжением — он заискрил, когда после случившегося задел рельсы.

Техника оборвала провод на площади, сообщил владелец «Киа»

Техника оборвала провод на площади, сообщил владелец «Киа»

Владелец разбитого автомобиля не пострадал

Владелец разбитого автомобиля не пострадал

В прошлом октябре на улице Кошурникова оборвался контактный провод, по которому ходят троллейбусы — в итоге провод отлетел в лобовое стекло «Тойоты».

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    Сергей
    5 сен 2019 в 10:21

    Лучше бы этот провод упал на машину мэра.Весь город на соплях

    Фото пользователя
    5 сен 2019 в 10:33

    ДПС смотрю сопровождает,а схему проезда видимо ,как обычно,сочли фикцией,кто то подмахнул не глядя,несопоставив высоту груза на трале и высоты коммуникаций на пути следования.

    Фото пользователя
    5 сен 2019 в 10:36

    Водителя к ответу,транспортировавшего экскаватор.Не соблюдение правил транспортировки ,ведь видно же что по габаритам не проходит..