На площади Труда оборванный провод разбил лобовое стекло проезжавшей «Киа»

Сегодня утром, 5 сентября, на площади Труда в Новосибирске техника задела контактный провод, который упал вместе с блокиратором на лобовое стекло автомобиля «Киа».

«Я двигался по Станиславского, выезжал на площадь Труда, и получается сильный удар: по машине ударил, по стеклу. Оказалось, троллея оборвалась и попала на машину. То есть, который спереди ехал грузовик — перевозил экскаватор, — он, получается, и задел эту троллею», — рассказал корреспонденту НГС владелец разбитой машины.

Также, по словам владельца машины, провод был под напряжением — он заискрил, когда после случившегося задел рельсы.