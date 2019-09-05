Трамвай № 13 сломался на Восходе и заблокировал движение на путях

К сломанному трамваю приехала аварийная служба
Фото: 2ГИС, Анастасия Лисс
Сегодня утром, 5 сентября, на остановке в районе жилмассива Восход остановились трамваи маршрута
«Стоят трамваи в обе стороны. Один не может ехать, приехала аварийная служба», — пишут очевидцы в приложении 2ГИС. Авария случилась на остановке «Ж/м Восход».
На карте на сайте ЦУГАЭТа в районе улиц Гурьевской и Зыряновской было скопление из шести трамваев. Маршрут
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