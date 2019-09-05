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Дороги и транспорт

Трамвай № 13 сломался на Восходе и заблокировал движение на путях

Движение было заблокировано в обе стороны

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К сломанному трамваю приехала аварийная служба

Фото: 2ГИС, Анастасия Лисс

Сегодня утром, 5 сентября, на остановке в районе жилмассива Восход остановились трамваи маршрута № 13.

«Стоят трамваи в обе стороны. Один не может ехать, приехала аварийная служба», — пишут очевидцы в приложении 2ГИС. Авария случилась на остановке «Ж/м Восход».

На карте на сайте ЦУГАЭТа в районе улиц Гурьевской и Зыряновской было скопление из шести трамваев. Маршрут № 13 — единственный трамвайный маршрут на этих улицах.

Движение&nbsp; трамваев заблокировано в обе стороны

Движение  трамваев заблокировано в обе стороны

В начале августа на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска столкнулись Toyota и самогруз Isuzu — из-за аварии оказалось парализовано движение трамвая № 14

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трамвай №13

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    ликвидатор
    5 сен 2019 в 09:11

    вот там ему памятник и поставьте. терешкова пусть вокруг "инсталляцию" сотворит, со скамейками и площадкой для народных гуляний. и еще две лодки с цветами на крышу непременно, типа поп-арт, новый тренд, все дела.

    5 сен 2019 в 09:07

    Ломался и не давал

    Фото пользователя
    5 сен 2019 в 09:04

    "Трамвай ломался на восходе и к нему приехал аварийная служба".
    Гастарбайтеров набрали в штат?