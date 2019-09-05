Трамвай № 13 сломался на Восходе и заблокировал движение на путях

Сегодня утром, 5 сентября, на остановке в районе жилмассива Восход остановились трамваи маршрута № 13 .

«Стоят трамваи в обе стороны. Один не может ехать, приехала аварийная служба», — пишут очевидцы в приложении 2ГИС. Авария случилась на остановке «Ж/м Восход».

