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Вратарь хоккейной «Сибири» Алексей Красиков стал отцом

У хоккеиста родился первый ребёнок

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Ребёнок Алексея родился сегодня

Фото: hcsibir.ru

Сегодня, 5 сентября, вратарь хоккейного клуба Сибирь Алексей Красиков стал отцом — у него родился сын.

«Сегодня в семье Алексея Красикова случилось прибавление! Его жена Анна родила первенца! Поздравляем, ребята!» — сообщает хоккейный клуб «Сибирь».

Также о событии в своём аккаунте в соцсети «Инстаграм» рассказала сама Анна.

«Кто-то знал, кто-то догадывался, а для кого-то это сюрприз. Сегодня мы с @krasik84 стали родителями! Как же сильно я люблю вас, мои мальчики!» — пишет она.

В этом году другой новосибирский хоккеист Владимир Тарасенко стал отцом второй раз — у него родился второй сын.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Болельщик
    5 сен 2019 в 08:29

    Хоть куда то он сумел попасть. Это уже достижение в его карьере.

    Фото пользователя
    5 сен 2019 в 08:14

    Ну и что с того:) Столько мужчин отцами становятся ежеминутно ,хоть бы статистику привели мелким шрифтом, в конце этой новости. Им ни так обидно будет,что о них не объявляют так индивидуально:)Мои поздравления всем отцам!:)

    Фото пользователя
    5 сен 2019 в 08:47

    Поздравляю... Сегодня Адмирал тебя поздравит выбиванием дури из Сибири...