Вратарь хоккейной «Сибири» Алексей Красиков стал отцом

Сегодня, 5 сентября, вратарь хоккейного клуба Сибирь Алексей Красиков стал отцом — у него родился сын.



«Сегодня в семье Алексея Красикова случилось прибавление! Его жена Анна родила первенца! Поздравляем, ребята!» — сообщает хоккейный клуб «Сибирь».

Также о событии в своём аккаунте в соцсети «Инстаграм» рассказала сама Анна.

«Кто-то знал, кто-то догадывался, а для кого-то это сюрприз. Сегодня мы с @krasik84 стали родителями! Как же сильно я люблю вас, мои мальчики!» — пишет она.