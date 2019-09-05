Вратарь хоккейной «Сибири» Алексей Красиков стал отцом

Ребёнок Алексея родился сегодня
Фото: hcsibir.ru
Сегодня, 5 сентября, вратарь хоккейного клуба Сибирь Алексей Красиков стал отцом — у него родился сын.
«Сегодня в семье Алексея Красикова случилось прибавление! Его жена Анна родила первенца! Поздравляем, ребята!» — сообщает хоккейный клуб «Сибирь».
Также о событии в своём аккаунте в соцсети «Инстаграм» рассказала сама Анна.
«Кто-то знал, кто-то догадывался, а для кого-то это сюрприз. Сегодня мы с @krasik84 стали родителями! Как же сильно я люблю вас, мои мальчики!» — пишет она.
В этом году другой новосибирский хоккеист Владимир Тарасенко стал отцом второй раз — у него родился второй сын.